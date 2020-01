Zaobserwowano nowy typ zorzy polarnej. „To było jak praca detektywa”

W sieci pojawiło się zapierające dech nagranie zupełnie nowego zjawiska. Fińscy astronomowie-amatorzy, od dłuższego czasu twierdzili, że widują zorzę polarną, która nie przypomina tego, co zwykle kryje się pod tą nazwą. Dzięki mozolnym obserwacjom i współpracy z fizykami i astronomami udało się udowodnić, że na niebie nad Finlandią i Szwecją co jakiś czas pojawia się zupełnie nowy typ zorzy.

Na początku sądzono, że nowe zjawisko nie jest zorzą polarną. Sugerowano, że są to podobne do zorzy rozbłyski spowodowane przez wyładowania cząsteczek w jonosferze. Informacje od obserwatorów zainteresowały Minnę Palmroth z Uniwersytetu w Helsinkach, która przygotowywała książkę o zorzach polarnych. Zaraz po wydaniu książki amatorzy nocnego nieba po raz kolejny zaobserwowali i tym razem nagrali zjawisko. Pozwoliło to naukowcom z helsińskiego uniwersytetu w dokładnym zbadaniu sprawy i uznaniu, że faktycznie jest to zupełnie nowe, nieobserwowane wcześniej zjawisko.

Diuny na niebie

„Jednym z najlepszych przeżyć we współpracy z naukowcami było wspólne obserwowanie nowego zjawiska, gdy pojawiło się ono na niebie” –powiedział portalowi Science Alert, Matti Helin, jeden z astronomów-amatorów. „To było jak łączenie poszczególnych fragmentów w jedną całość albo praca detektywa” – dodał.

Nowe zjawisko nazwano diunami. Pojawiają się one na wysokości około 100 kilometrów w górnych warstwach mezosfery. Zjawisko da się obserwować z różnych miejsc w Finlandii i Szwecji.

