NASA odświeża kultowe zdjęcie Ziemi wykonane przez sondę Voyager 1. „Pale Blue Dot” ma już 30 lat

Kultowe zdjęcie Pal Blue Dot (ang. bladoniebieska kropka) powstało w rekordowej odległości od Ziemi wynoszącej około 6,4 mld km. Zdjęcie powstało tuż przed wyłączeniem systemu kamer sondy w celu oszczędzania energii przed opuszczeniem Układu Słonecznego.

Pomysłodawcą zdjęcia był astronom Carl Sagan, a jego tytułu użył w 1994 roku dla swojej książki „Błękitna kropka. Człowiek i jego przyszłość w kosmosie”. „Spójrz jeszcze raz na tę kropkę. To jest tutaj. To jest dom. To my” – pisał Sagan w swojej książce.

W 30. rocznicę wykonania fotografii, NASA postanowiła odnowić zdjęcie, „przy jednoczesnym poszanowaniu intencji tych, którzy zaplanowali obraz”. W tym celu wykorzystano nowoczesne metody przetwarzania obrazu. Żeby zachować jego oryginalność, do zdjęcia nie zostały jednak dodane żadne sztuczne elementy. A przede wszystkim pozostawiono obraz Ziemi jako pojedynczy, jasnoniebieski punkt w przestrzeni kosmicznej

Sonda Voyager 1 wykonała także podobne zdjęcia Wenus, Jowisza, Saturna, Urana i Neptuna, tworząc tzw. portret Układu Słonecznego. Nie udało się sfotografować Merkurego i Marsa.

