Christina Koch spędziła w kosmosie 328 dni. Zobaczcie, co zrobił jej pies, gdy ją zobaczył

Christina Koch jest astronautką NASA i uczestniczką misji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. 18 października 2019 roku wraz z Jessicą Meir przeprowadziła pierwszy spacer kosmiczny przeprowadzony wyłącznie przez kobiety. W tym czasie Koch i Meir dokonały długotrwałych napraw: serii aktualizacji systemów zasilania MSS i obserwatoriów fizyki.

W kwietniu 2019 roku w związku ze zmianami związanymi z agendą programu Rozwoju Załogi Lotów Komercyjnych, pobyt Koch w kosmosie przedłużono do lutego 2020 roku. W związku z tym pobiła ona rekord najdłuższego ciągłego pobytu kobiety w kosmosie. Wcześniejszy rekord – 289 dni – ustanowiła Peggy Whitson.

13 lutego Koch wróciła do swojego domu. W mediach społecznościowych pokazała, jak cieszył się jej pies, gdy ją zobaczył. Internauci pokochali to nagranie. Do tej pory na Twitterze zebrało ono ponad 152 tys. polubień, a 21 tys. razy podano je dalej. Psiak nazywa się LBD (Little Brown Dog, czyli mały brązowy pies). „Nie jestem pewna, kto cieszy się bardziej. Cieszę się, że mnie pamięta po roku” – napisała astronautka.

