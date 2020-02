143 mln zł na podbój kosmosu. NCBR dofinansowało polskie firmy

„Sukces konkursu pokazuje, że zaawansowane technologie kosmiczne są coraz bliżej nas. Dla mnie to sygnał, że musimy dalej rozwijać polską naukę, stawiać na ośrodki akademickie, kształcące inżynierów, którzy podbiją rynek wysokich technologii. Rynek kosmiczny jest rynkiem globalnym, poprzeczka zawieszona jest więc bardzo wysoko, dlatego nie możemy zostać w tyle” – powiedział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, cytowany w komunikacie.

Zwiększyć atrakcyjność dla ESA

Celem konkursu było umożliwienie polskim podmiotom podniesienia poziomu gotowości technologicznej opracowanych przez nich rozwiązań do TRL na poziomie minimum 7, tak aby zwiększyć ich atrakcyjność według wymogów m.in. Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz dużych integratorów systemów kosmicznych.

„Polski sektor kosmiczny to ponad 300 firm, w większości małych i średnich. [...] Przedsiębiorcy jeszcze raz udowodnili, że mają odwagę przekształcić w rzeczywistość to, co niedawno mogłoby się jeszcze wydawać science fiction” – zaznaczył wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur.

Zgłaszane projekty musiały obejmować prace badawczo-rozwojowe, mające na celu opracowanie, przetestowanie oraz wdrożenie konkretnych produktów i technologii w takich obszarach tematycznych jak chociażby satelitarna obserwacja Ziemi, systemy i podsystemy niewielkich satelitów, testowanie infrastruktury satelitarnej, platformy mikrosatelitarne, systemy świadomości sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej, systemy wynoszenia, systemy robotyki kosmicznej, systemy agregacji i przetwarzania danych satelitarnych, aplikacje przetwarzające i bazujące na danych satelitarnych.

„Konkurs 'Szybka Ścieżka - Technologie kosmiczne' ma zwiększyć udział polskich przedsiębiorstw w realizacji międzynarodowych projektów na przykład z Europejską Agencją Kosmiczną oraz przyczynić się do rozwoju polskiego sektora kosmicznego. To może mały krok dla światowej branży kosmicznej, ale na pewno duży dla polskich firm działających w tym sektorze. Dzięki Funduszom Europejskim i Programowi Inteligentny Rozwój możemy zapewnić finansowanie wysoko zaawansowanych technologii kosmicznych” – podkreśliła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Anna Gembicka.

Niemal połowa wniosków z dofinansowaniem

Nabór wniosków w konkursie prowadzony był od września do listopada ubiegłego roku. W tym okresie do NCBR wpłynęły 33 wnioski, z których 15 otrzymało dofinansowanie. Wśród przedsiębiorstw, którym przyznano granty, są takie firmy jak, chociażby Astronika Sp. z o.o., Iceye Polska Sp. z o.o., Progresja Space Sp. z o.o. czy konsorcjum Creotech Instruments SA z Centrum Badań Kosmicznych PAN.

„Warto podkreślić, wskaźnik sukcesu w konkursie przekroczył 45 proc. To jeden z najwyższych w historii konkursów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój” – powiedział dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dr inż. Wojciech Kamieniecki.

Dotychczas przy wykorzystaniu środków Centrum realizowane były 42 projekty z sektora kosmicznego z kwotą dofinansowania w wysokości 151 mln zł. Obecnie dołączy do nich 15 podmiotów.

Przyznane dofinansowanie oscyluje w granicach od 1,5 mln do ponad 33 mln zł. Najwyższe - ponad 33 mln zł - otrzymał projekt konsorcjum SatRevolution SA oraz Politechniki Wrocławskiej. Najwyższą liczbę punktów otrzymał projekt Eversis Sp. z o.o. pn. System wsparcia reagowania na nagłe zjawiska naturalne przez generowanie geoinformacji pozyskanej z automatycznej analizy optycznych i radarowych produktów satelitarnych.

