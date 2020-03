NASA: Do Ziemi zbliża się asteroida o średnicy 4 km. Mogłaby zagrozić życiu na planecie

Już 29 kwietnia „niedaleko” Ziemi przeleci asteroida 1998 OR2. Obiekt, który jest pod stałą obserwacją NASA, jest na tyle duży, że gdyby zderzył się z naszą planetą, wywołałbym bardzo znaczące zmiany w klimacie, co zdaniem naukowców spowodowałoby wielomiesięczną arktyczną zimę, a także mogło doprowadzić do wyginięcia ludzkości. Jednak mimo tego, że obiekt ma aż 4 km średnicy i przemierza kosmos z prędkością 31 tys. km/h, to nie mamy się czego obawiać.

NASA studzi emocje

Chociaż asteroida jest pokaźnych rozmiarów, to NASA, która nieustannie obserwuje jego kosmiczny lot, twierdzi, że obiekt minie Ziemię w odległości 6,3 mln km, czyli ponad szesnaście razy tyle, ile dzieli nas od Księżyca. Co w skali kosmosu nadal można nazwać niewielkim dystansem.

- Choć 1998 OR2 jest wystarczająco duża, by wyrządzić nam duże szkody, nie ma szans, by w nas uderzyła - powiedzieli naukowcy z NASA. Przypomnieli także, że wbrew temu, co może nam się wydawać, nasza planeta jest tak mikroskopijnym obiektem w skali kosmosu, że trafienie w nią przez jakiś obiekt jest naprawdę mało prawdopodobne. Oszacowano, że szansa, aby obiekt podobny do 1998 OR2 trafił w Ziemię, jest równa jeden na 50 tys. i to raz na sto lat.

