Przełomowa misja SpaceX. Ostatni lot kapsuły Dragon i 50 udane lądowanie rakiety Falcon 9

W nocy z 6 na 7 marca wystartowała dwudziesta misja CRS, czyli Commercial Resupply Services (Usługi Komercyjnego Zaopatrzenia). Są to misje, które firma SpaceX wykonuje dla NASA. Ich celem jest dostarczenie różnego rodzaju ładunków na Międzynarodową Stację Kosmiczną, która znajduje się na orbicie Ziemi. ISS to wielkie kosmiczne laboratorium, w którym astronauci z NASA, ESA i Roskosmos rotacyjnie przeprowadzają eksperymenty pomagające w rozwoju technologii, medycyny i wielu innych dziedzin. Kapsuła z zaopatrzeniem dotrze na ISS za dwa dni.

Pożegnanie pierwszego Smoka

Misja CRS-20 to ostatni lot pierwszej wersji kapsuły Dragon. Pozostawała ona w użyciu od 2012 roku, kiedy to po raz pierwszy dostarczyła ładunek na ISS. Egzemplarz, który został wystrzelony dziś w nocy za pomocą rakiety Falcon 9, był w kosmosie już dwukrotnie. W ładowni znalazło się ponad 2500 kg sprzętu naukowego, żywności oraz odzieży dla astronautów. Wśród eksperymentów, które zostaną dostarczone na orbitę, jest m.in. projekt firmy odzieżowej Adidas, która chce, aby w warunkach kosmicznych przebadano materiały do produkcji obuwia dla profesjonalnych sportowców.

W ładowni kapsuły Dragon znalazły się także eksperymenty biologiczne. Naukowcy sprawdzą, czy możliwa jest szybsza produkcja komórek mięśniowych z komórek macierzystych. Ma to pomóc w leczeniu chorób serca występujących wśród dzieci i dorosłych. – Musimy wynaleźć dużo bardziej efektywną metodę produkcji tych komórek od tych, które dostępne są obecnie – powiedziała Chunhui Xu z Uniwersytetu Medycznego Emory w USA. Ciekawym badaniem będą także prace nad bardziej efektywnym... prysznicem. Naukowcy będą badać sposób na stworzenie ciśnienia które pozwoli, aby przy takiej samej ilości zużytej wody, osoba korzystająca miała wrażenie, że płynu jest trzykrotnie więcej. Ma to pomóc w oszczędzania wody w długich podróżach kosmicznych, które już niebawem czekają ludzi. Chodzi o wyprawy na Księżyc, a następnie na Marsa.

Pięćdziesiąte lądowanie

Dzisiejsza misja jest przełomowa dla SpaceX także z innego powodu. Podczas CRS-20 odbyło się pięćdziesiąte udane lądowanie rakiety Falcon 9. Jak powiedzieli członkowie firmy, jest to niezwykle ważny moment. Dalekie loty kosmiczne będą możliwe i opłacalne wyłącznie, gdy uda się wielokrotnie wykorzystywać pojazdy, które przetransportują ludzi na Marsa.

Lądowanie Falcona 9 zostało też po raz pierwszy przeprowadzone w niespotykanych dotąd warunkach pogodowych. Rakieta jeszcze nigdy nie próbowała pochodzić do lądowania przy tak silnym wietrze. „Rakieta wyląduje dziś na Przylądku Canaveral w najtrudniejszych jak dotąd warunkach wietrznych. To poznawanie limitów” – napisał na Twitterze Elon Musk. Próba zakończyła się sukcesem.

Czytaj także:

Wycieczka na Międzynarodową Stację Kosmiczną dostępna już za rok. SpaceX podpisało umowę