Noc spadających gwiazd 2020. O której w Polsce oglądać Lirydy?

Lirydy to rój meteorów, których radiant znajduje się na granicy gwiazdozbiorów Lutni i Herculesa. Aktywność roju wypada pomiędzy 16 a 25 kwietnia, z maksimum występującym w okolicach 21-22 kwietnia. O roju Lirydów pisali już Chińczycy w roku 2000 p.n.e. W 1803 roku amerykańscy obserwatorzy odnotowali maksimum ZHR (liczba meteorów, jaką można zaobserwować na bezchmurnym niebie) rzędu 700. W Polsce w roku 1922 zaobserwowano ZHR z zakresu 360-600. W 2012 roku było to już jednak tylko 38.

O której oglądać rój Lirydów w Polsce?

Radiant Lirydów wieczorem 21 kwietnia w Polsce będzie wznosił się ledwie 10 stopni ponad horyzont. Dlatego lepiej obserwować niebo około godziny 23:00 czasu lokalnego, ponieważ znajduje się on wówczas na wysokości 30 stopni, a do świtu wzniesie się nawet do 70 stopni.

Czytaj także:

Falcon 9 wyniesie astronautów NASA w kosmos. Jest data pierwszej załogowej misji SpaceX!