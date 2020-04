Ogromna asteroida przeleci dziś obok Ziemi. „Zderzenie wywołałoby skutki globalne”

Asteroida nazwana 52768 (1998 OR2) została po raz pierwszy zauważona w 1998 roku. Według informacji podanych przez NASA, dziś minie ona Ziemię w odległości około 6 milionów kilometrów, czyli 16,36 razy dalej niż Księżyc.

O której asteroida będzie najbliżej Ziemi?

Planetoida 52768 (1998 OR2) zalicza się do potencjalnie niebezpiecznych. NASA jednak zapewnia, że nie ma podstaw do obaw o zderzenie 29 kwietnia. Najbliżej naszej planety asteroida będzie o godzinie 11:56 czasu polskiego.

Co by się stało, jakby asteroida uderzyła w Ziemię?

Według NASA, gdyby doszło do zderzenia 52768 (1998 OR2) z Ziemią, wywołałoby to „skutki globalne” . Według naukowców, z pewnością jednak do tego nie dojdzie. „Małe elementy topograficzne, takie jak wzgórza i grzbiety na jednym końcu asteroidy, są naukowo fascynujące” – pisze Anne Virkki, szefowa radaru planetarnego w Obserwatorium Arecibo. „Ale ponieważ wszyscy myślimy o COVID-19, dzięki tym krajobrazom, wygląda to tak, jakby OR2 z 1998 roku pamiętała o noszeniu maski” – dodała.

„Pomiary radarowe pozwalają nam dokładnie wiedzieć, gdzie będzie znajdowała się asteroida w przyszłości, w tym jak bliskie będą jej podejścia do Ziemi. W 2079 roku asteroida zbliży się do naszej planety na odległość 3,5 razy bliższą niż w tym roku (zbliży się na odległość ok. 1,77 mln km), dlatego ważne jest, abyśmy ją dokładnie poznali” – mówi Flaviane Venditti, inna naukowczyni z obserwatorium.

Jak oglądać przelot asteroidy?

Zjawisko będzie można oglądać na żywo na stronie internetowej The Virtual Telescope. Gianluca Masi, założyciel i dyrektor naukowy The Virtual Telescope we Włoszech, śledzi i obrazuje asteroidę od dłuższego czasu.

