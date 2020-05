Już jutro niezwykły pokaz na nocnym niebie. To szczyt widoczności eta Akwarydów

To właśnie maj uznawany jest przez miłośników obserwacji gwiazd za jeden z najbardziej spektakularnych miesięcy w roku.

Między 20 a 40 na godzinę

Jak twierdzą eksperci z Amerykańskiego Stowarzyszenia Astronomicznego, w nocy z 5-6 maja, gdy przypada szczyt widoczności meteorytów, w godzinę będzie można zobaczyć między 20 a 40 spadających obiektów.

Gdzie wypatrywać meteorytów?

Źródłem eta Akwarydów jest gwiazdozbiór wodnika, który znajduje się między gwiazdozbiorami ryb i koziorożca. To właśnie patrząc na jego górną część, można będzie zaobserwować największą ilość spadających meteorytów.

Kiedy będą widoczne?

Obserwacje gwiazdozbioru wodnika najlepiej rozpocząć chwilę po godzinie 2:15 w nocy między 5 a 6 maja. To właśnie chwilę po 2 gwiazdozbiór „pojawi się” nisko nad horyzontem, aby następnie wędrować coraz wyżej. Obserwacja będzie możliwa aż do wschodu słońca, czyli około 5:27. Należy zaznaczyć, że według obserwatorów, nawet około godziny 3, czyli w szczycie widoczności, będzie ona raczej słaba.

Jak obserwować eta Akwarydy?

Aby przygotować się do obserwacji, zaleca się znalezienie odludnego miejsca, które nie jest „zanieczyszczone” światłami miasta. Obserwację najlepiej rozpocząć około 20-25 minut przed pojawieniem się meteorytów. Ma to pomóc w przyzwyczajeniu się wzroku do obserwacji nocnego nieba. Drugą przydatną radą jest... odpowiedni ubiór. Pamiętajmy, że obserwacja będzie się toczyć w środku nocy na początku maja. Temperatury mogą się wtedy wahać nawet w okolicach zera stopni. Ostatnia rada dotyczy sposobu obserwacji. Aby uniknąć bólu szyi, który może się pojawić następnego dnia, najlepiej jest się położyć na ziemi. Pamiętajmy jednak o wcześniejszej radzie. Leżenie przy gruncie może spotęgować uczucie chłodu.

