Nieudana misja „Kosmicznej Dziewczyny”. Brytyjski miliarder znów o krok za konkurentami

Richard Branson, jeden z najbogatszych ludzi świata, znany jest ze swoich niecodziennych pomysłów i dość oryginalnego podejścia do biznesu. Podobnie jest w przypadku należącej do niego Virgin Orbit, siostrzanej firmy Virgin Galactic. Obie spółki starają się podbić kosmos. Ta druga nastawiona jest na kosmicznych turystów, pierwsza próbuje umieścić rakietę na orbicie okołoziemskiej. Rzecz w tym, że także tutaj Branson chce być oryginalny. Inaczej niż konkurenci, Brytyjczyk nie wykonuje dobrze nam znanych startów rakiet, które oglądamy w wykonaniu np. SpaceX, czy ULA. Virgin Orbit wykorzystuje do tego celu... samolot.

„Kosmiczna Dziewczyna”

Rakieta firmy Virgin Orbit o nazwie LauncherOne umieszczana jest pod skrzydłem „Kosmicznej Dziewczyny”, czyli specjalnie przygotowanego samolotu Boeing 747 w barwach linii lotniczych Virgin. W poniedziałek maszyna ta opuściła bazę lotniczej na pustyni Mojave, aby przeprowadzić test rakiety.

Jak poinformowała firma, podczas eksperymentu doszło jednak do nieokreślonej jeszcze anomalii, która poskutkowała zakończeniem testu. Jak podano, rakieta odłączyła się od samolotu i uruchomiła silnik. Chwilę po tym odnotowano niewłaściwe zachowanie jednego z systemów i test przerwano.

„Potwierdzamy bezproblemowe odłączenie rakiety od samolotu. Jednakże misja została przerwana moment po rozpoczęciu lotu. Kosmiczna Dziewczyna i jej załoga są bezpieczni i wracają do bazy” – napisała chwilę po niedanej próbie firma Virgin Orbit.

„Przykra wiadomość. Wejście na orbitę jest trudne. Nam zajęło cztery próby z rakietą Falcon 1” – napisał na Twitterze Elon Musk. „Doceniamy twoje słowa Elon. Jesteśmy podekscytowani danymi, które udało nam się dziś zebrać” – odpisał oficjalny profil Virgin Orbit.

