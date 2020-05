Start misji kosmicznej NASA i SpaceX będzie widoczny także z Polski. Podpowiadamy, gdzie wypatrywać rakiety

Na godzinę 22:33 czasu polskiego planowany jest dzisiejszy, historyczny start rakiety Falcon 9 z kapsułą Dragon 2, na pokładzie której znajdzie się para astronautów. Doug Hurley i Robert Behnken są pierwszymi śmiałkami, którzy polecą na Międzynarodową Stację Kosmiczną z terytorium USA od czasów zakończenia misji promów kosmicznych, czyli od 2011 roku. Misja ważna jest jednak z jeszcze kilku aspektów. Głównym z nich jest fakt, że po raz pierwszy w historii NASA wyślę ludzi w kosmos na pokładzie komercyjnego statku. SpaceX po raz pierwszy przeprowadzi lot z ludźmi na pokładzie swojej rakiety.

Rakieta widoczna z Polski

Co ciekawe, start misji będzie można oglądać na własne oczy również z Polski. Dzięki temu, że odbędzie się on już po zmroku czasu polskiego, to patrząc na odpowiednią część nocnego nieba, będzie można zobaczyć fragment przelotu misji Demo-2. Co ciekawe, będzie to akurat jeden z najciekawszych fragmentów misji.

Jak podaje facebookowy profil „Z głową w gwiazdach” Między godzinami 22.54 a 22.57 zobaczymy rakietę Falcon 9 przelatującą nisko nad horyzontem z zachodu na południowy-zachód. Polscy obserwatorzy będą mogli zobaczyć niezwykle ciekawą część misji, czyli tak zwane MECO (Main Engine Cut Off), czyli wyłączenie głównych silników w rakiecie Falcon 9 i tym samym koniec jej misji wynoszenia kapsuły Dragon 2 na niską orbitę. Sekundy po tym nastąpi odłączenie pierwszego i drugiego stopnia rakiety oraz włączenie silnika w drugim stopniu. Rozpocznie to także opadanie pierwszego stopnia rakiety w kierunku platformy morskiej o wdzięcznej nazwie „Of Course I Still Love You”. Falcon 9 podejmie na niej 52 próbę lądowania.

Galeria:

Misja Demo-2

Start misji – gdzie oglądać?

Kolejną dużą różnicą między dzisiejszym startem, a misjami sprzed niemal dekady jest jej oprawa medialna. Od kilku dni na stronach NASA i SpaceX oraz na kanałach w mediach społecznościowych, możemy oglądać duże ożywienie. Agencja oraz firma Elona Muska, publikują wiele materiałów związanych z przygotowaniami do misji.

Obie organizacje będą ją także transmitować na żywo. Ci wszyscy, którzy oglądali już starty wykonywane przez SpaceX wiedzą, że widowisko będzie przygotowane na najwyższym poziomie. Gdzie oglądać start? Jest kilka możliwości. Polecamy trzy z nich. Dwie pierwsze to oficjalne kanały NASA i SpaceX. Warty polecenia jest także kanał Everyday Astronaut, który przeprowadza dogłębne analizy misji kosmicznych, oraz stara się tłumaczyć zawiłości techniczne w sposób zrozumiały dla wszystkich. Dla osób, które chcą posłuchać polskiego komentarza, gorąco rekomendujemy transmisję na facebookowym profilu „Z głową w gwiazdach”.