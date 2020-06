NASA ma nowego szefa programu lotów załogowych. To pierwsza kobieta w historii

Po raz pierwszy w historii na stanowisko dyrektora programu załogowych lotów kosmicznych NASA wybrała kobietę. Kathy Lueders to niezwykle doświadczona pracowniczka agencji. Pracuje w niej od 28 lat i do tej pory kierowała najważniejszym w ostatnich latach programem komercyjnych lotów kosmicznych. To w ramach jej obowiązków nawiązano przełomową współpracę z takimi firmami jak SpaceX, czy Boeing. Dzięki jej pracy NASA pierwszy raz skorzystała z rakiet komercyjnych operatorów.

Również jej można przypisać część zasług związanych z sukcesem niedawnej misji Demo-2, która była pierwszym od niemal dekady lotem amerykańskich astronautów z terytorium USA. Misja ta obyła się bowiem na pokładzie komercyjnej kapsuły Crew Dragon, którą na orbitę wyniosła rakieta Falcon 9. Misja ta odbyła się dzięki wcześniejszym doświadczeniom współpracy z firmą SpaceX, kierowaną przez Elona Muska.

Dymisja tydzień przed misją

Odejście poprzedniego dyrektora programu lotów załogowych nastąpiło w bardzo zaskakującym momencie. Doug Loverro zrezygnował na tydzień przed startem misji Demo-2. Na początku nie podawano powodów takiej decyzji. Dopiero teraz na jaw wychodzą jej domniemane przyczyny. Może chodzić o „błąd” w rozstrzyganiu kontraktu rozpisanego na stworzenie lądownika księżycowego przez komercyjnych wykonawców. Urządzenie to ma być częścią misji Artemis, która w 2024 ma pozwolić ludziom na powrót na Księżyc. W ramach misji na powierzchni Srebrnego Globy stopę postawi także pierwsza kobieta.