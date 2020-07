Oglądaj na żywo 90. start rakiety Falcon 9. Na pokładzie ładunek armii Korei Południowej

Na 23.00 czasu polskiego planowany jest początek okna startowego dla rakiety Falcon 9 należącej do SpaceX. W luku bagażowym znajdować się będzie tajemniczy ładunek. Do wiadomości publicznej podano jedynie, ze będzie to pierwszy dedykowany satelita wojskowy Korei Południowej o nazwie Anasis II. Konstrukcja została wykonana przez firmę Airbus Defence & Space i oparta jest o platformę Eurostar-3000. Jeśli misja się powiedzie, Korea przestanie być zależna od prywatnego operatora telekomunikacyjnego, z którego satelity wojsko korzysta obecnie w celach zwiadowczych.

90. start Falcona 9

Dzisiejsza misja będzie jednocześnie 90. lotem rakiety Falcon 9. Pojazd wystartuje ze stanowiska 40. na Przylądku Canaveral. Firma Elona Muska podejmie także próbę 57. lądowania pierwszego modułu rakiety. Tym razem posłuży do tego inna niż zwykle platforma. Rakieta spróbuje bezpiecznie wylądować na Just Read The Instructions. Okno pogodowe wyliczono na pięć godzin. W razie potrzeby start może się więc mocno opóźnić.

Co ciekawe, pierwszy stopień rakiety, który zostanie wykorzystany w tej misji, to ten sam, który w maju 2020 posłużył do wyniesienia pierwszej załogowej misji SpaceX – Demo 2.

