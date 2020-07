NASA leci na Marsa. Łazik Perserverance poszuka życia i przygotuje planetę do kolonizacji. Oglądaj start

To już dziś. Moment, na który czekała większość fanów kosmosu nastąpi o 13:50 czasu polskiego. Z bazy NASA na legendarnym Przylądku Canaveral wystartuje misja Mars 2020 Perseverance. Na pokładzie rakiety Atlas 5 (w konfiguracji 541), United Launch Alliance (ULA) wystrzeli w kierunku Marsa główny element misji - kolejny marsjański łazik. Młodszy brat przemierzającego od ośmiu lat powierzchnię Czerwonej Planety Curiosity, nosi nazwę Perserverance - Wytrwałość.

Główny cel misji jest oczywisty. To bezpieczne dostarczenie łazika Perserverance na powierzchnię Marsa. Jednak lista zadań, które ma do wykonania robot jest bardzo długa. Jeżdżące laboratorium, bo tak śmiało można go nazwać, wyląduje w kraterze Jezero. Planowana data przyziemienia to 18 lutego 2021 roku, czyli lot będzie trwał około siedmiu miesięcy.

Gdy łazik znajdzie się już na powierzchni Czerwonej Planety, rozpocznie serię eksperymentów naukowych. Przede wszystkim, w osadach na dnie krateru, który według naukowców, kilka milionów lat temu był ogromnym, głębokim na kilkaset metrów jeziorem, będzie szukał śladów życia. Zrobi to dzięki siedmiu skomplikowanym systemom naukowym, które wozi na swoim pokładzie. Jeden z instrumentów o nazwie SHERLOC, dzięki laserowi łazik będzie badał osady denne. Jeśli znajdzie się w nich jakiekolwiek białko - ślad życia - to wiązka lasera odbije się w nieco inny sposób, co powiadomi robota, że należy się tym miejscem zainteresować. Łazik też jako pierwszy będzie mógł przechowywać ciekawe próbki z myślą, że może kiedyś wrócą na Ziemię.

Mars najbliżej Ziemi

W tym miesiącu odbyły się już dwie misje, których celem jest Mars. 19 lipca w kierunku Czerwonej Planety wystartowała pierwsza międzyplanetarna misja Zjednoczonych Emiratów Arabskich, której celem jest dostarczenie na orbitę planety sondy Hope. 23 lipca wystartowała chińska misja Tianwen 1. Na pokładzie rakiety Long March 5 w kierunku Marsa wyniesiono łazik oraz sondę, która będzie krążyć wokół planety.

Tak napięty grafik wynika z tego, że wszystkie agencje chcą wykorzystać krótkie okno, gdy Ziemia i Mars są najbliżej siebie. Takie ustawienie zdarza się tylko raz na dwa lata. Jeśli misje nie wystartują teraz, będą musiały poczekać do 2022 roku.