NA ŻYWO: Lądowanie kapsuły Crew Dragon. Misja zakończona powodzeniem. Ratownicy pomagają astronautom wyjść z pojazdu

20.48 czasu polskiego to kolejny przełomowy moment w najnowszej historii lotów kosmicznych. Właśnie o tej godzinie zakończy się misja Demo-2, czyli pierwszy od blisko dekady lot amerykańskich astronautów, amerykańskim pojazdem, który wystartował z terytorium USA.

Wejście w atmosferę Ziemi będzie trwało nieco ponad 11 minut. To najgroźniejszy moment całej misji. Wcześniej od kapsuły odłączony zostanie tak zwany bagażnik, jest jedyną częścią kapsuły, której nie daje się odzyskać. Odłączenie ma na celu odsłonięcie powłoki termicznej, która ma ochronić kapsułę przed ogromną temperaturą, która powstaje przy wchodzeniu w atmosferę.

Na miejsce lądowania wyznaczono Zatokę Meksykańską. Kapsuła zetknie się z powierzchnią wody w okolicach miasta Pensacola na Florydzie.

Chwilę po 20.00 czasu polskiego, operatorzy z centrum dowodzenia SpaceX, zaczęli przygotowywać pojazd do wejścia w atmosferę Ziemi.

Pierwszy lot od dekady

Misja Demo-2 wykonywana przez SpaceX, o czym za chwilę, jest pierwszym tego typu lotem od zakończenia programu promów kosmicznych w 2011 roku. Od ostatniej misji Space Transportation System (STS), po której zakończono użytkowanie wahadłowców, wszystkie loty załogowe odbywały się wyłącznie z terytorium Rosji (dokładniej Kazachstanu) i Chin. Również amerykańscy i europejscy astronauci dostawali się na Międzynarodową Stację Kosmiczną za pomocą rosyjskiego systemu Sojuz.

Komercyjny wykonawca

Niezwykłe w misji jest także to, że po raz pierwszy w historii jest wykonywana przez komercyjnego operatora - firmę SpaceX. Współpraca NASA z firmą Elona Muska, nie jest niczym nowym, to SpaceX jest bowiem głównym wykonawcą lotów zaopatrzeniowych na Międzynarodową Stację Kosmiczną, ale to pierwszy raz, gdy rządowa agencja powierzy życie astronautów w komercyjne ręce.

Kapsuła Dragon 2, która została wyniesiona na orbitę przez rakietę Falcon 9, jest ulepszoną i przystosowaną do transportu załogi wersją kapsuły Dragon, która odbyła kilkadziesiąt lotów zaopatrzeniowych na ISS. Po starcie, który był 85. lotem rakiety Falcon 9, z czego ósmym w tym roku. Po raz 52 wylądowano głównym modułem rakiety na platformie morskiej o wdzięcznej nazwie „Of Course I Still Love You”.

Dwóch śmiałków

Na pokładzie kapsuły Dragon 2 znajduje się dwóch amerykańskich astronautów. Z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej wracają Doug Hurley i Robert Behnken. Co ciekawe Hurley był także członkiem załogi ostatniej misji promu kosmicznego Atlantis, który zakończył program lotów załogowych.