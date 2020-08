Kosmiczny pociąg widoczny nad Polską. Zobacz niezwykłe nagrania naszego czytelnika

W zeszły piątek, 7 sierpnia około godziny 7.00 rano czasu polskiego SpaceX wystrzelił kolejną partię satelitów systemu Starlink. Satelity zostały dostarczone na niską orbitę Ziemi, czyli 550 km nad poziom morza. Tam rozpoczęło się ich ustawianie na docelowych orbitach. Ten proces zarejestrował jeden z naszych czytelników. W nocy z soboty na niedzielę o godzinie 2:29, a następnie 4:09, Pan Zbyszek prowadzący stronę nocneniebo.pl, nagrał nad Poznaniem przeloty 57 satelitów. Widok robi wrażenie. „Coś niesamowitego, mieli ograniczyć światło odbijane od Starlinków, a one są jeszcze jaśniejsze! Pięknie widoczne w mieście” – napisał pod nagraniami.

Testy systemu Starlink

Jak informuje portal TechCrunch, firma SpaceX rozsyłała pod koniec lipca maile do osób, które zgłosiły się do testowania kosmicznego internetu systemu Starlink. W wiadomościach śmiałkowie dowiedzieli się, że zamknięte testy mają ruszyć już tego lata. Zaraz po ich zakończeniu mają się odbyć testy, w których będzie mógł wziąć udział każdy.

Kosmiczny internet

Satelity dostarczono na orbitę Ziemi już dziewięciokrotnie (wliczając dzisiejszą misję). Po raz pierwszy nastąpiło to w maju 2019 roku. Docelowo na orbicie znaleźć się ma ponad 12 tys. satelitów, które komunikując się ze sobą, stworzą dwie sztuczne konstelacje. Jednak z nich ma się składać z 4409, druga z 7518 satelitów Starlink.

Misja była 90. lotem rakiety Falcon 9. Wykonano także udaną próbę lądowania na platformie Of Course I Still Love You. Była to 57. tego typu operacja. Pierwszy etap rakiety, które dziś użyto, wykonywał wcześniej już cztery loty. Była to też już 13. misja SpaceX w tym roku. W ostatnich tygodniach firma ma szczególnie napięty grafik.

