Perseidy. „Deszcz gwiazd” już dziś na niebie. Wszystko, co trzeba wiedzieć

Jak i gdzie obserwować Perseidy?

Chcąc zobaczyć jak najwięcej spadających gwiazd, musimy postarać się objąć wzrokiem jak największy obszar nieba. PAP wyjaśnia, że radiant roju jest w gwiazdozbiorze Perseusza, ale należy patrzeć na obszar dookoła niego, a nie na samego Perseusza. Perseusz jest widoczny teraz wieczorami nad północno-wschodnim horyzontem.

Kiedy najlepiej widać meteory?

Aby obserwacja była owocna, należy znaleźć miejsce możliwie najdalej od źródeł światła (np. od lamp ulicznych). Ważnym jest, by najpierw przyzwyczaić oczy do ciemności (każde światło psuje akomodację oka do ciemności, w tym świecący ekran smartfona, najmniej przeszkadza światło czerwone) i wybrać odpowiednią pozycję do obserwacji (najwięcej zobaczymy z pozycji leżącej lub półleżącej, więc przyda się np. koc, leżak).

Czy będzie widać spadające gwiazdy?

To, czy obserwacja spadających gwiazd będzie udana, zależy ostatecznie w dużej mierze od pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada, że tej nocy nie powinniśmy mieć problemów z zobaczeniem Perseidów – będzie pogodnie. Najlepsze warunki panować będą Polsce wschodniej – tam praktycznie bezchmurne niebo pozwoli na swobodną obserwację. IMGW przestrzega, by ubrać się ciepło, jeśli planujemy oglądanie Perseidów późno w nocy. Na wschodzie Polski temperatura miejscami może spaść poniżej 10°C, a nad ranem do około 8°C.

Czym jest rój Perseidów?

Rój Perseidów znany jest od starożytności. Ma związek z kometą 109P/Swift-Tuttle. Perseidy są szybkimi, białymi meteorami i po przelocie mogą chwilę pozostawiać ślady na niebie. Pojawiają się grupami po 6-15 w ciągu kilku minut. W okresie aktywności Perseidów, równocześnie widać też kilka innych rojów meteorów, które oferują jednak dużo mniej zjawisk w ciągu godziny.

Zjawisko meteoru powstaje, gdy w atmosferę ziemską wpada kosmiczny okruch (meteoroid). Widzimy świecący ślad od ulatniających się z powierzchni meteoroidu gazów i rozgrzanego gazu wzdłuż jego trasy przelotu. Jeśli meteor jest niezwykle jasny (jaśniejszy od Wenus), wtedy nazywany jest bolidem. Zdecydowana większość kosmicznych skał spala się całkowicie w atmosferze, ale jeśli obiekt był na tyle duży, że przetrwał lot przez atmosferę, wtedy uderza w powierzchnię Ziemi jako meteoryt.