Już wkrótce Pełnia Księżyca Plonów. Po raz pierwszy od trzech lat tak wcześnie

Po raz pierwszy od trzech lat Pełnia Księżyca Plonów wystąpi już na samym początku miesiąca, a dokładnie 2 września – podaje Live Science. Nazwa związana jest ze zbiorami charakterystycznymi dla tej pory roku, a naukowcy z NASA często używają także zwrotu „Kukurydziany Księżyc”. Jest to pełnia najbliższa równonocy jesiennej, która przypada na 22 września. Kulminacyjny moment Pełni Księżyca Plonów przypadnie o godz. 7:23. Kolejna pełnia wystąpi z kolei 1 października.

Eksperci przypominają, że pełnię można zauważyć gołym okiem, a najlepiej z dala od sztucznych świateł. Obserwatorzy są także zachęcani do używania teleskopów, dzięki czemu „gładkie, szare oraz białe wzory przekształcą się w kratery i grzbiety górskie” . To także okazja do zaobserwowania charakterystycznych pęknięć na powierzchni księżyca.