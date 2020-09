NA ŻYWO: Start rakiety Falcon 9. Na pokładzie elementy kosmicznego internetu

O 20.17 czasu polskiego, z Centrum Kosmicznego im. Kennedy’ego na Przylądku Canaveral wystartuje rakieta Falcon 9. W luku bagażowym znajduje się 60 satelitów autorskiego systemu Starlink, którego celem jest dostarczenie bezprzewodowego internetu do nawet najbardziej niedostępnych zakątków świata.

Będzie to już dwunasta misja programu Starlink i siedemnaste wystrzelenie rakiety Falcon 9 w tym roku. Pierwszy etap pojazdu będzie wykorzystany trzeci raz. Firma podejmie także 61. próbę lądowania tej części rakiety. Do tego celu wykorzystana zostanie platforma Just Read The Instructions, która będzie dryfować 633 km od miejsca startu. Statek Go Ms. Chief odzyska także dwie części osłony luku bagażowego. Pierwsza zostanie złapana przez rozwiniętą nad statkiem sieć, drugą jednostka wyłowi z wody. Ostatnio Elon Musk pochwalił się na Twitterze widowiskowym nagraniem tego procesu.

Kosmiczny internet

Satelity dostarczono na orbitę Ziemi już parokrotnie. Po raz pierwszy nastąpiło to w maju 2019 roku. Docelowo na orbicie znaleźć się ma ponad 12 tys. satelitów, które komunikując się ze sobą, stworzą dwie sztuczne konstelacje. Jednak z nich ma się składać z 4409, druga z 7518 satelitów Starlink.

Czytaj także:

Elon Musk: Kolejna wersja Starshipa gotowa za tydzień. Poleci w kosmos