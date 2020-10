Robak, czy klops? Odwieczny problem rozwiązany. NASA ujawniła malowanie rakiet misji Artemis

Astronauci i fani misji kosmicznych NASA dzielą się na dwie grupy. Jedna preferuje okrągły, niebieski logotyp agencji żartobliwie nazywany klopsem (Meatball), druga woli charakterystyczny, czerwony napis, czyli tak zwanego robaka (Worm). Która ma rację? NASA stwierdziła, że obie. Poznaliśmy malowanie rakiet systemu SLS, które wezmą udział w misji Artemis. To w ramach tego programu ludzie wrócą już niedługo na powierzchnię Księżyca.

Powrót legendarnego logotypu

Tak zwany robak, czyli charakterystyczny, aczkolwiek bardzo prosty napis NASA, wróci na rakiety. Pojazdy systemu Space Launch System (SLS) oraz Orion oznakowane będą właśnie w przywrócone niedawno do użytku oznaczenia agencji. Logo zaprojektowane zostało w 1975 roku, ale przestano go oficjalnie używać w 1992 r. Wraz z nową erą misji na Księżyc, NASA postanowiła jednak wrócić do legendarnego robaka. W internecie udostępniono film, na którym widać techników malujących duży, czerwony napis na jednym z boosterów systemu SLS.

Stare logo, nowe techniki

Z biegiem czasu zmienił się jednak sposób wyznaczania przestrzeni do namalowania logotypu. Obecnie technicy używają do tego celu laserowych projektorów, które dokładnie pokazują im miejsca, w których należy przykleić taśmę zabezpieczającą.

– Najbardziej wymagającą częścią pracy było wyznaczenie odpowiednich proporcji napisu i umiejscowienie go na boosterze – powiedział William Richards, inżynier z Jacobs, podwykonawcy odpowiedzialnego za złożenie konstrukcji boosterów. – Pomogła na w tym technologia laserowa, dzięki której znaleźliśmy odpowiednie ułożenie taśmy maskującej i kształt liter, szczególnie zakrzywień litery S – dodał.

Robak został namalowany w taki sposób, aby po złożeniu całej konstrukcji był dobrze widoczny na stanowisku startowym, oraz podczas transportu rakiety.

Dobre wiadomości dla fanów klopsa

Jedna fani tak zwanego klopsa nie muszą się martwić. To, że na rakiety wróci robak, nie oznacza, że NASA zrezygnowała ze swojego „standardowego” logotypu. Niebieski glob z białymi gwiazdami i napisem będzie widoczny zarówno na SLS, jak i kapsule Orion.

Start misji Artemis, w ramach której na powierzchni Księżyca ma m.in. stanąć pierwsza kobieta, planowany jest na 2024 roku.