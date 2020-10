Mars jest najbliżej od 17 lat. Korzystajcie, ta sytuacja szybko się nie powtórzy

Jeśli przyglądaliście się przez kilka ostatnich nocy Księżycowi, to pewnie zauważyliście obok niego o wiele mniejszy, ale nadal bardzo widoczny obiekt. To Mars. Nasz sąsiad jest tak dobrze widoczny, ponieważ jest najbliżej Ziemi od 2003 roku. Korzystajcie. Kolejna okazja na obejrzenie go z tak bliska szybko się nie powtórzy.

Następna okazja za 15 lat

Mars znajduje się dziś najbliżej Ziemi od 17 lat. Odległość dzieląca nas od Czerwonej Planety to około 61,7 mln kilometrów. Fani obserwacji nocnego nieba powinni się tym widokiem nacieszyć, gdyż kolejna taka okazja pojawi się dopiero w 2035 roku. Z czego wynika tak rzadka powtarzalność? Ziemia i Mars krążą bowiem wokół Słońca po zupełnie innych, eliptycznych orbitach. Moment, gdy są tak blisko siebie, przypada więc raz na kilkadziesiąt lat.

Kolejka na Marsa

W ostatnich miesiącach mogliśmy obserwować duże ożywienie jeśli chodzi o misje na Marsa. Swoje pojazdy wysłały tam Zjednoczone Emiraty Arabskie (19 lipca), Chiny (23 lipca), oraz Stany Zjednoczone (30 lipca). Dla ZEA była to pierwsza tego typu misja. Chiny wysłały orbiter, lądownik i łazik, a NASA wysłała na Marsa młodszego brata łazika Curiosity, o nazwie Perseverance.

Tak napięty grafik wynika z tego, że wszystkie agencje chcą wykorzystać krótkie okno, gdy Ziemia i Mars są najbliżej siebie. Takie ustawienie zdarza się tylko raz na dwa lata. Jeśli misje nie wystartowałyby teraz, to musiałyby poczekać do 2022 roku. Dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich start misji jest wyjątkowo ważny, gdyż w 2021 roku kraj będzie świętował 50-lecie niepodległości. W 2013 roku premier Mohammed bin Rashid Al Maktoum zebrał śmietankę inżynierów kosmicznych i poprosił ich o przygotowanie ambitnego planu, który pozwoli w wyjątkowy sposób uczcić okrągłą rocznicę.