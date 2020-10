Kiedy pierwszy lot na Marsa? Elon Musk zdradził datę

– Jestem przekonany, że pierwszy lot orbitalny Starshipa odbędzie się w przyszłym roku – powiedział Elon Musk w rozmowie z CNET. – Prawdopodobieństwo, że i statek i pierwszy etap rakiety, uda się odzyskać oceniam na 50-60 proc. Myślę, że stracimy parę rakiet, zanim uda nam się dopracować wszystko do perfekcji – dodał założyciel SpaceX. Jednocześnie zaznaczył, że ma nadzieję, że da się nie stracić żadnego boostera (pierwszy etap rakiety, który pozwala wynieść pojazd na orbitę). Taka strata byłaby wyjątkowo kosztowna, gdyż Falcon Superheavy, czyli booster, który będzie służył do wystrzelenia Starshipa będzie wyposażony w aż 28 silników.

Pierwsze loty Starshipa w 2022 roku

– Obecnie staramy się utrzymać lub zwiększyć tempo innowacji – powiedział Musk. – Jeśli nie uda się osiągnąć wykładniczego wzrostu, nie dolecimy do Marsa. Jeśli wzrost będzie liniowy, to nie uda się to w czasie mojego życia – zapewnił.

Co, jeśli jednak uda się rozwijać technologie w tempie wykładniczym? Elon Musk ma bardzo interesującą odpowiedź. Jego zdaniem, pierwsza, bezzałogowa misja Starshipa na Marsa może wystartować już za cztery lata, czyli w 2024 roku. – Myślę, że mamy dużą szansę zdążyć na drugie okno misji na Marsa – powiedział szef SpaceX.

Ziemia i Mars znajdują się najbliżej siebie co 26 miesięcy. Jest to optymalny moment do przeprowadzania misji na Czerwoną Planetę. W tym roku wykorzystały to USA, Chiny i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Elon Musk planuje, że SpaceX skorzysta z tego okna nie za dwa lata, ale prawdopodobnie już za cztery.