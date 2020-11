NA ŻYWO: Start misji Crew-1 zakończony sukcesem. Historyczne wydarzenie NASA i SpaceX

01:45 Na tym kończy się główna część misji i nasza relacja. Następnym ważnym punktem będzie dokowanie kapsuły Crew Dragon do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. 01:40 Kapsuła Crew Dragon odłączyła się od drugiego etapu rakiety Falcon 9. Rozpoczął się samotny lot w kierunki Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, który potrwa około 27 godzin.



twitter.com 01:37 SpaceX potwierdza prawidłowe wejście na orbitę Ziemi.



W tym samym momencie pierwszy etap rakiety udanie wylądował na platformie „Just Read the Instructions”.



twitter.com 01:33 Tak wyglądał start misji Crew-1:



twitter.com



twitter.com 01:32 Drugi etap rakiety wraz z kapsułą Crew Dragon lecą w kierunku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. 01:31 Pierwszy etap rakiety Falcon 9 zmierza w kierunku Ziemi. Niebawem podejmie próbę lądowania na platformie „Just Read the Instructions”. Ta sama rakieta ma zostać użyta w misji Crew-2. 01:30 MECO - wyłączenie dziewięciu silników pierwszego etapu rakiety i odłączenie drugiego etapu. 01:28 Rakieta wystartowała. Na razie wszystko przebiega zgodnie z planem. Falcon 9 przekroczył prędkość dźwięku. 01:27 Start misji Crew-1 już za minutę. 01:22 Pozostało 5 minut do startu. 01:21 Zakończyło się tankowanie i rozpoczęło chłodzenie silników. To ostatni etap przygotowania do startu rakiety Falcon 9. 01:19 Centrum kontroli lotu przeprowadziło ostatnie procedury sprawdzające. Misja jest gotowa do startu. 01:12 Do startu pozostało 15 minut. 01:02 SpaceX zamieściło nagranie, które dokładnie tłumaczy budowę kapsuły Crew Dragon.



twitter.com 01:01 Tak będzie wyglądała ewentualna procedura awaryjnego odłączenia się kapsuły Crew Dragon. Zdjęcia pochodzą z testowych misji, które odbyły się w zeszłym roku.



twitter.com 00:52 Rozpoczęło się tankowanie rakiety Falcon 9 00:44 Rozpoczyna się odłączenie ramienia, którym załoga dostała się na pokład kapsuły. Niedługo rozpocznie się tankowanie rakiety i włączenie systemu bezpieczeństwa, który automatycznie wystrzeli kapsułę jeśli system wykryje nieprawidłowości. 00:40 Przypominamy, że dzisiejsza misja nie może być opóźniona. Misje, których celem jest Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, muszą wystartować w bardzo wąskim oknie czasowym. Tylko wtedy możliwe jest „spotkanie się” z ISS na orbicie. 00:30 Centrum kontroli lotu potwierdziło, że warunki pozwalają na odbycie się misji. 00:27 Do startu rakiety Falcon 9 pozostała równo godzina. 00:02 Szef NASA poinformował, że pogoda pozwala na start.



twitter.com 23:51 Właz został zamknięty. Trwa sprawdzanie tak zwanej „check listy”. 23:46 Usunięto zanieczyszczenie na uszczelce. Właz kapsuły został zamknięty. Ponownie przeprowadzane są niezbędne testy. 23:44 Technicy znaleźli w uszczelce włazu „niewielki obiekt”, który mógł prowadzić do spadków ciśnienia. Trwa jego usuwanie. 23:32 Wykryto niewielki spadek ciśnienia wewnątrz kapsuły. Technicy ponownie otworzą kapsułę, aby dokonać niezbędnych testów. 23:27 Kapsuła Crew Dragon jest już zamknięta. Do startu pozostały dwie godziny. 23:11 Siedzenia załogi zostały ustawione w pozycji startowej. Rozpoczyna się proces zamykania włazu kapsuły. 22:56 Załoga już na pokładzie kapsuły. Do startu pozostają dwie i pół godziny. 22:46 Astronauci wchodzą na pokład kapsuły Crew Dragon. Dwójka jest już w środku. Za moment dołączy do nich druga dwójka. Wejście do pojazdu poprzedzone jest złożeniem autografu przy logotypie NASA na ścianie pomieszczenia sąsiadującego z kapsułą. 22:39 Członkowie załogi są już na wysokości kapsuły Crew Dragon. Odbywają się zapoczątkowane jeszcze za czasów startów pierwszych promów kosmicznych telefony do rodziny. Każdy z członków załogi ma kilka chwil na rozmowę z bliskimi. 22:28 Astronauci dojechali na miejsce startu. Za chwilę odbędzie się standardowy, prowizoryczny przegląd pojazdu przez załogę i ostatnie pozdrowienia. Następnie wsiądą do windy, która zawiezie ich na wysokość ponad 70 metrów. 22:22 Rakieta Falcon 9 z kapsułą Crew Dragon czekają na przybycie astronautów.



twitter.com 22:13 Astronauci ruszyli w stronę platformy 39A, na której znajduje się rakieta Falcon 9. To ona zabierze ich na Międzynarodową Stację Kosmiczną. 22:09 Załoga żegna się ze swoimi rodzinami i bliskimi. Za chwilę wsiądą do Tesli, którymi pojadą na miejsce startu. 22:06 Astronauci ruszyli w stronę platformy startowej. Przed wejściem do samochodów wysłuchają hymnu Stanów Zjednoczonych. 22:05 Organizatorzy podali, że ze względu na pogodę, szanse, że uda się doprowadzić do startu szacowane są obecnie na 50 proc.

Chodzi o potencjalne trudności, które miałyby ekipy ratunkowe w wypadku, gdy doszłoby do awaryjnego przerwania misji i odłączenia kapsuły Crew Dragon od rakiety Falcon 9. Kapsuła posiada bowiem tryb awaryjnego „katapultowania się”, jeśli systemy wykryją nieprawidłowości w przebiegu misji na jej wczesnym etapie. 22:03 Jim Bridenstine, dyrektor NASA, potwierdził, że warunki atmosferyczne pozwalają na kontynuowanie misji



twitter.com 22:00 Za około godzinę załoga dojedzie na platformę 39A, z której odbędzie się start Falcona 9. 21:53 Oto załoga, która poleci dziś na ISS:

twitter.com 21:45 Rozpoczyna się procedura przygotowania do misji Crew-1. Astronauci są już ubrani w swoje kombinezony.

Niezwykłe wydarzenie dla fanów misji kosmicznych, startów rakiet i eksploracji kosmosu. Już w nocy z niedzieli na poniedziałek polskiego czasu wystartuje misja Crew-1. Jest to wspólne przedsięwzięcie NASA i SpaceX. W ramach pierwszej oficjalnej misji załogowej od czasu zakończenia programu promów kosmicznych, na Międzynarodową Stację Kosmiczną poleci czworo astronautów.

Crew-1. Kiedy start?

Start misji Crew-1 zaplanowany jest popołudnie 15 listopada względem czasu lokalnego. Polscy miłośnicy startów muszą się jednak przygotować na przedłużony niedzielny wieczór. Według czasu polskiego start odbędzie się w poniedziałek 16 listopada 2020 o 01:27 nad ranem.

Pierwotnie start misji zaplanowano na 14 listopada, ale jak poinformował szef NASA Jim Bridenstine, ze względu na silny wiatr wzdłuż wybrzeża, początek misji został przełożony na następny dzień. Chodzi o potencjalne trudności, które miałyby ekipy ratunkowe w wypadku, gdy doszłoby do awaryjnego przerwania misji i odłączenia kapsuły Crew Dragon od rakiety Falcon 9. Kapsuła posiada bowiem tryb awaryjnego „katapultowania się”, jeśli systemy wykryją nieprawidłowości w przebiegu misji na jej wczesnym etapie.

twitter

Crew-1. Gdzie oglądać?

Start rakiety wraz z przygotowaniami do misji będzie można obejrzeć za darmo w internecie. Transmisje będą prowadzić oficjalne kanały NASA i SpaceX, a także liczni obserwatorzy misji kosmicznych, tacy jak Everyday Astronaut, czy NASASpaceFlight.

Start misji Crew-1 będzie jednocześnie 99. lotem rakiety Falcon 9 produkcji SpaceX, a także pierwszym, oficjalnym lotem kapsuły Crew Dragon. Poprzednie użycia były to misje testowe, które służyły do ostatecznej certyfikacji pojazdu, a następnie jego przetestowania.

SpaceX podejmie także próbę lądowania pierwszego etapu rakiety na platformie "Just Read The Instructions". Jeśli się to powiedzie, będzie to 15. lądowanie na tej platformie, a także 15. udane lądowanie Falcona 9 z rzędu. Dotychczas większość lądowań odbywała się przy użyciu platformy Of Course I Still Love You, ale odkąd JRTI została przeniesiona na to samo wybrzeże USA, to pływające platformy używane są zamiennie.

Demo-2. Pierwszy lot od dekady

Misja Demo-2 wykonywana przez SpaceX, o czym za chwilę, jest pierwszym tego typu lotem od zakończenia programu promów kosmicznych w 2011 roku. Od ostatniej misji Space Transportation System (STS), po której zakończono użytkowanie wahadłowców, wszystkie loty załogowe odbywały się wyłącznie z terytorium Rosji (dokładniej Kazachstanu) i Chin. Również amerykańscy i europejscy astronauci dostawali się na Międzynarodową Stację Kosmiczną za pomocą rosyjskiego systemu Sojuz.

Komercyjny wykonawca

Niezwykłe w misji jest także to, że po raz pierwszy w historii jest wykonywana przez komercyjnego operatora - firmę SpaceX. Współpraca NASA z firmą Elona Muska, nie jest niczym nowym, to SpaceX jest bowiem głównym wykonawcą lotów zaopatrzeniowych na Międzynarodową Stację Kosmiczną, ale to pierwszy raz, gdy rządowa agencja powierzy życie astronautów w komercyjne ręce.

Kapsuła Crew Dragon, która została wyniesiona na orbitę przez rakietę Falcon 9, jest ulepszoną i przystosowaną do transportu załogi wersją kapsuły Dragon, która odbyła kilkadziesiąt lotów zaopatrzeniowych na ISS. Po starcie, który był 85. lotem rakiety Falcon 9, z czego ósmym w tym roku. Po raz 52 wylądowano głównym modułem rakiety na platformie morskiej o wdzięcznej nazwie „Of Course I Still Love You”.

Czytaj też:

Elon Musk ma koronawirusa? „Dzieje się coś ekstremalnie podejrzanego”