Bezos: Ten silnik zabierze pierwszą kobietę na Księżyc. Eksperci przecierają oczy

Jeff Bezos, najbogatszy człowiek świata w kwestii podboju kosmosu pozostał daleko w tyle za Elonem Muskiem. Blue Origin, mimo że został wybrany do współtworzenia misji Artemis organizowanej przez NASA, to nie ma jeszcze spektakularnych sukcesów w kwestii lotów kosmicznych. Firma zrobiła jednak właśnie bardzo ważny krok. Jeff Bezos pokazał silnik, który ma napędzać lądownik Blue Moon, czyli maszynę, który ma być częścią misji ponownego podboju Księżyca. „Ten silnik zabierze pierwszą kobietę na Księżyc” – napisał Bezos.

SpaceX, czyli kolejny z uczestników programu może się już pochwalić prototypami pojazdu Starship, którego jedna z wersji ma być przystosowana do udziału w misji Artemis. Docelowo najnowsza rakieta Elona Muska ma bowiem dużo ambitniejszy cel. Ma przetransportować ludzi na Marsa. Jeszcze w tym tygodniu ma się odbyć pierwszy poważny lot prototypu SN8, który wzniesie się na 12,5 km, a następnie wykona próbę skomplikowanego manewru lądowania.

W tyle za konkurencją

Eksperci od dłuższego czasu zastanawiają się nad udziałem Blue Origin w programie Artemis. SpaceX od dawna pokazuje, że ma doświadczenie w przeprowadzaniu udanych lotów, a także chwali się już pierwszymi efektami prac nad Starshipem. W tym samym czasie firma Jeffa Bezosa pracowała za zamkniętymi drzwiami nad projektem, o którym było wiadomo bardzo niewiele.

Na nagraniu, które opublikował na Instagramie Jeff Bezos widać test silnika BE-7, który ma być integralną częścią lądownika Blue Origin, który nosi nazwę Blue Moon. Jednostka powstaje w Huntsville w stanie Alabama.

Misja Artemis

NASA zdecydowała, że do 2024 roku na powierzchni Księżyca nogę postawi pierwsza kobieta oraz kolejny, po dekadach przerwy mężczyzna. Lądowanie ludzi poprzedzą transporty komercyjne, które mają przygotować powierzchnię Srebrnego Globy do przyjęcia pierwszych misji załogowych. W ich ramach na Księżyc poleci szereg instrumentów badawczych.

Do współpracy przy realizacji misji zostały zaproszone podmioty komercyjne. Są to m.in. SpaceX należący do Elona Muska, Blue Origin Jeffa Bezosa, Lockheed Martin, Northrop Grumman, czy Boeing.