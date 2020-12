Całkowite zaćmienie Słońca już dziś od godz. 17:02! Oglądajcie z nami NA ŻYWO!

W poniedziałek 14 grudnia na niebie dojdzie do jedynego w 2020 roku całkowitego zaćmienia Słońca. Zjawisko obserwować będą mogli tylko mieszkańcy Chile i Argentyny. Fani tego typu zjawisk nie muszą się jednak martwić – NASA przygotowała dla wszystkich relację na żywo z wydarzenia, którą udostępnimy także na stronie Wprost.pl. Zaćmienie rozpocząć się ma o godzinie 8:02 czasu pacyficznego, czyli o godz. 17:02 dla naszej strefy czasowej.

Na czym polega zaćmienie Słońca?

Zaćmienie Słońca następuje, kiedy Księżyc jest w nowiu i znajdzie się na linii Ziemia-Słońce, przesłaniając tarczę słoneczną. W zależności od dokładnego położenia Ziemi na orbicie wokół Słońca i Księżyca na orbicie wokół Ziemi, zaćmienie może mieć różną długość i formę. Wyróżnia się zaćmienie całkowite, obrączkowe, częściowe i hybrydowe.

To pierwsze następuje wówczas, gdy tarcza Księżyca całkowicie przesłania tarczę słoneczną. Zaćmienie obrączkowe jest w sytuacji, gdy stożek cienia księżycowego wypada nieco ponad Ziemią. Wtedy tarcza Księżyca nie jest w stanie w całości przesłonić tarczy Słońca i widzimy wokół Księżyca jasną obrączkę. Zaćmienie hybrydowe (obrączkowo-całkowite) jest najrzadsze – ze względu na kulistość Ziemi czasem występuje sytuacja, że w centralnych rejonach pasa zaćmienia jest ono całkowite, a na skraju pasa obrączkowe. Zaćmienia częściowe to takie, w których tarcza Księżyca zakrywa jedynie część tarczy słonecznej.

Kiedy nastąpi następne zaćmienie Słońca?

Warto dziś zaobserwować zjawisko, ponieważ do następnego tego typu będziemy mieli do czynienia dopiero za sześć lat – 12 sierpnia 2026 roku. Będzie to kolejne po zaćmieniu z 11 sierpnia 1999 całkowite zaćmienie Słońca widoczne w kontynentalnej Europie. Zaćmienie całkowite rozpocznie się o wschodzie Słońca we wschodniej części półwyspu Tajmyr w Rosji, następnie przetnie Ocean Arktyczny, wschodnią Grenlandię, zachodnią Islandię, północną część Oceanu Atlantyckiego, po czym będzie widoczne w Hiszpanii i na niewielkim obszarze Portugalii (gmina Bragança). Zaćmienie zakończy się o zachodzie Słońca na Morzu Śródziemnym, na południowy wschód od Balearów.

Czytaj też:

Dziś całkowite zaćmienie Słońca. NASA pokaże wyjątkową transmisję!