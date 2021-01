Tak wyglądał rok oczami NASA. Był wyjątkowo udany. Zobacz widowiskowe zdjęcia

Start misji Demo-2 i Crew-1 przy współpracy ze SpaceX, koniunkcja Jowisza i Saturna, wystrzelenie łazika marsjańskiego Preserverance, czyli młodszego brata przemierzającego już Czerwoną Planetę Curiosity, wodowanie kapsuł Crew Dragon i Sojuz, na których pokładzie znajdowali się astronauci NASA. Do tego seria wyjątkowo widowiskowych startów rakiet z charakterystycznymi logotypami amerykańskiej agencji. To tylko część z bardzo ważnych wydarzeń, które zorganizowała NASA w 2020 roku. Zdjęcia z tych chwil zebrano w specjalnej galerii, która podsumowuje miniony rok. Można się przekonać, że nie dla wszystkich był on tak zły, jak dla większości Ziemian.

Najlepsze zdjęcia 2020 rok według NASA

Amerykańska agencja zebrała zdjęcia, które chronologicznie układają najważniejsze wydarzenia minionego roku. Możemy na nich zobaczyć przełomowe chwile z punktu widzenia astronomii i astrologii. Nie wszyscy o tym wiedzą, ale był to bardzo obfity w takie wydarzenia rok, a galeria to tylko wycinek, gdyż zbiera tylko poczynania NASA.

