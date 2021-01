Test Starshipa odwołany przez banalny błąd urzędnika. Elon Musk wściekły

Elon Musk jest wściekły na Federalną Agencję Lotnictwa. Jej dywizja odpowiedzialna za loty kosmiczne odwołała wczorajszą próbę startu prototypu Starshipa. Mówi się, że mogło chodzić o błąd w dokumentach. Zamiast zezwolenia na lot na planowane 10 km, agencja miała wystawić pozwolenie na 2 km. W takich warunkach start nie miał sensu, mimo że statek był zatankowany i gotowy.

„Mało prawdopodobne, że to zakaz od oddziału zajmującego się lotnictwem, ona jest w porządku” – napisał Elon Musk, odpowiadając na pytania entuzjastów lotów kosmicznych z grupy NASASpaceFlight. „Oddział FAA zajmujący się lotami kosmicznymi ma fundamentalnie zepsutą strukturę prawną” – dodał, wskazując winnego całego zamieszania. „Ich zasady są dostosowane do kilku lotów nieodzyskiwalnych rakiet rocznie z terenu baz rządowych. Z takimi zasadami ludzie nigdy nie polecą na Marsa” – dodał.

twitter

Federalna Agencja Lotnictwa w uzasadnieniu stwierdziła, że ma zastrzeżenia co do bezpieczeństwa prototypu SN9 i nie zezwoli na jego lot, dopóki nie zostaną one rozwiązane.

Pozwolenie na lot zostało jednak wystawione na 29 stycznia. Jeśli tym razem pogoda również dopisze, to jeszcze dziś wieczorem możemy być świadkami pierwszego, udanego lądowania prototypu Starshipa, który wzniesie się na 10 lub 12 km.

Czytaj też:

Elon Musk znów o Cyberpunku. Giełdowy trolling trwa w najlepsze