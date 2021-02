NA ŻYWO: Lądowanie łazika Perseverance na Marsie. Nadchodzi „siedem minut grozy”

Łazik Perseverance podejmuje dziś próbę lądowania na Marsie. Manewr powinien się zakończyć o 21:44 czasu polskiego, ale ze względu na fakt, przesłanie sygnału z Czerwonej Planety na Ziemię zajmuje aż 11 minut, o powodzeniu misji dowiemy się dopiero nieco przed 22. Zapraszamy na relację, w której będziemy opisywać kolejne etapy misji.

21:08 Łazik ma na swoim pokładzie miniaturową stację meteorologiczną, która będzie badała pogodę. Średnia temperatura na Marsie to -53 stopnie Celsjusza. 21:04 „Żaden zespół nie mógł mnie przygotować do tego, co nastąpi. Cokolwiek czekam mnie na Marsie, jestem na to gotowy” – napisał na Twitterze łazik Perseverence.



twitter.com 20:57 Misja Mars 2020 wysłała w kosmos najwięcej kamer w historii misji kosmicznych. To aż 23 urządzenia, z czego dwa znajdują się na dronie Ingenuity. 20:51 Skały, które będzie badał łazik mają około 3,5-4 mld lat. Właśnie wtedy w kraterze Jezero miało potencjalnie tętnić życie. 20:46 Po raz pierwszy w historii zostanie podjęta próba przesłania marsjańskiej gleby na Ziemię. Będzie do tego potrzebne wysłanie dwóch kolejnych misji, które pozwolą na wystartowanie z próbkami z powierzchni Marsa, oraz zabranie ich z orbity Czerwonej Planety z powrotem na Ziemię. NASA przewiduje, że mogą one wrócić w 2031 roku. 20:37 Na pokładzie łazika Perseverence umieszczono specjalnego drona o nazwie Ingenuity. Jeśli uda mu się wystartować, będzie to pierwszy lot pojazdu na Czerwonej Planecie. 20:32 Program, na podstawie którego łazik wykona autonomiczną próbę lądowania na Marsie ma aż 500 tys. linii kodu. 20:29 Bardzo ważny moment misji. Od teraz łazik Perseverence działa w pełni autonomicznie. Wyłączono moduł sterowania z Ziemi. 20:28 Na miejsce lądowania został wybrany krater Jezero. Naukowcy są niemal pewni, że wypełniała go kiedyś woda, co daje duże nadzieje na znalezienie śladów życia. 20:24 Tak będzie wyglądała najważniejsza część misji Mars 2020:



twitter.com 20:20 Łazik podejmie próbę lądowania w kraterze Jezero. Miejsce jest na tyle wymagające, że będzie to najtrudniejszy tego typu manewr w historii.

Wszystko to łazik wykona sam. Operowanie nim z Ziemi jest niemożliwe ze względu na opóźnienie wynoszące 11 minut. Odebranie sygnału i wysłanie komendy działania z Ziemi zajęłoby więc aż 22 minuty. 20:15 Rozpoczynamy relację na żywo. Już dziś około 21:44 na powierzchni Marsa powinien wylądować łazik Perseverance.



Przypominamy, że ze względu na opóźnienie sygnału, wszystkie informacje docierające z Marsa, będą podawane 11 minut później.

Siedem minut grozy

Lądowanie Perseverance zaplanowane jest na czwartek 18 lutego. W Polsce oficjalna transmisja z wydarzenia rozpocznie się o 20:15. Przyziemienie będzie poprzedzone jednym z najtrudniejszych manewrów w całej misji, będzie to tak zwane „siedem minut grozy” (Seven minutes of terror). Nazwą tą określa się czas, który mija od początku wejścia w atmosferę Marsa, aż do lądowania. Przez cały ten czas lądownik, na którego pokładzie znajduje się łazik, będzie musiał wykonać wszystkie manewry samodzielnie. Kontrolowanie tak precyzyjnych zadań z Ziemi jest niemożliwe nie tylko przez zakłócenia podczas wchodzenia w atmosferę (otaczająca pojazd plazma uniemożliwi przepływ fal radiowych), ale głównie ze względu na opóźnienie sygnału.

Procedura wejścia w atmosferę rozpoczyna się na około 10 minut przed planowanym lądowaniem. Wtedy następuje odłączenie fragmentu pojazdu, który pozwalał mu się przemieszczać przez przestrzeń kosmiczną. W odrzuconej części znajdują się m.in. panele słoneczne, które zasilały lądownik.

Galeria:

Lądowanie łazika Perseverance

Wejście w atmosferę rozpoczyna się przy prędkości około 19-20 tys. km/h. Ochronę przed plazmą gwarantuje powłoka termiczna wykonana ze specjalnego materiału ceramicznego, który stopniowo łuszczy się pod wpływem ciepła. Gdy pojazd przejdzie przez najbardziej wymagającą warstwę atmosfery, powłoka ochronna jest odrzucana i na spodzie lądownika odsłania się łazik. Pozwala to na rozpoczęcie obserwacji powierzchni Marsa dzięki specjalnym kamerom. Zrobione przez nie zdjęcia pozwalają systemom zauważyć niebezpieczne obiekty na powierzchni planety i odpowiednio dostosować miejsce przyziemienia.

Gdy pojazd opada już wystarczająco wolno (nadal jest to prędkość zbliżona do prędkości dźwięku), otwierany jest specjalny spadochron, który ma pomóc wyhamować pojazd na ostatnich kilometrach lotu. Ostatni etap lądowania odbędzie się po odłączeniu spadochronu i włączeniu ośmiu niewielkich silników umieszczonych na lądowniku. Dzięki nim możliwe będzie dalsze spowolnienie opadania, a także precyzyjne ustawienie łazika tuż nad bezpiecznym miejscem.

Gdy lądownik będzie już około 20 metrów nad powierzchnią planety, nastąpi opuszczenie łazika Perseverance na linach i bezpieczne przyziemienie. Gdy koła dotkną Czerwonej Planety, liny zostaną odczepione, a lądownik odleci w taki sposób, aby nie uszkodzić ustawionego na Marsie Perseverance. W tym momencie misję lądowania będzie można uznać za udaną.

Czytaj też:

Informacja o kocie Piechocińskiego na Marsie? „Miauczur Henryk znany jako Miauczuś”