Starship ma zabrać ludzi na Marsa. SpaceX podejmie dziś próbę lądowania

Niemal dokładnie po miesiącu oczekiwania SpaceX przeprowadzi kolejną próbę lotu prototypu Starshipa. Poprzednia zakończyła się bardzo widowiskową katastrofą. Starship SN9 z powodu awarii jednego z silników runął na stanowisko lądowania i eksplodował. Miało to miejsce 2 lutego. Dziś wieczorem może dojść do startu jego młodszego brata - modelu SN10.

Starship poleci na 10 km

Model SN10 będzie dopiero trzecim, po SN8 i SN9, który wzbije się na wysokość 10 km, a następnie wykona charakterystyczny manewr odwrócenia się do pozycji poziomej. Właśnie w taki sposób, ze względu na umieszczenie osłon termicznych w przyszłości Starship będzie wchodził w atmosferę Ziemi. Tuż nad stanowiskiem lądowania maszyna wykona widowiskowy manewr powrotu do ustawienia pionowego, po czym spróbuje przyziemić. Jeśli się to powiedzie, będzie to pierwsze udane lądowanie Starshipa po wspomnianym manewrze zmiany orientacji lotu.

Start Starshipa SN10. Gdzie oglądać?

Dzisiejszy start jest bardzo ważnym wydarzeniem dla całej branży. Jest on nie tylko szeroko komentowany, ale będzie także transmitowany przez wielu pasjonatów. Już od miesięcy dostępne są całodobowe transmisje z kamerami obserwującymi pojazd z różnych ujęć. Także jego start będzie można obejrzeć prawdopodobnie z kilkunastu stron. Polecamy oficjalny stream SpaceX, ale także kanały youtubowe Everyday Astronaut, czy NASASpaceflight. Relację na żywo przeczytacie także na wprost.pl.

Czytaj też:

Test Starshipa odwołany przez banalny błąd urzędnika. Elon Musk wściekły