NA ŻYWO: Start Starshipa SN10. Pierwsza próba przerwana. Drugie podejście jeszcze przed północą

Starship SN10 wykona dziś próbę startu testowego lotu na około 10 km. Tego typu lot wykonały już wcześniejsze wersje SN8 i SN9. Żadnemu z tych pojazdów nie udało się jednak wylądować po wymagającym manewrze „belly flop”, czyli obrotu z pozycji poziomej, w jakiej Starship będzie wchodził w atmosferę Ziemi.

Starship. Statek na Marsa

SpaceX wiąże ze Starshipem ogromne nadzieje. Założyciel kosmicznego przedsiębiorstwa Elon Musk zapowiada, że na jego pokładzie za kilka lat ludzie zaczną kolonizować Czerwoną Planetę. – Ludzie polecą na Marsa za sześć lat. Jeśli będziemy mieli dużo szczęścia, to może za cztery – powiedział miliarder w wywiadzie z Mathiasem Doepfnerem, prezesem Axel Springer.

21:40 Druga próba startu odbędzie się około 23:30 21:19 Do końca dzisiejszego okna startu pozostało ponad 3 godziny i 40 minut. SpaceX sprawdza, czy jest możliwość ponownego zatankowania rakiety i podjęcia drugiej próby. 21:16 System automatycznie przerwał procedurę startu na moment po odpaleniu silników Raptor. Usłyszeliśmy komendę "Auto Abort".

Firma dziś prawdopodobnie nie podejmie kolejnej próby. 21:15 Start został przerwany. 21:13 Minuta do startu. Przypominamy, że Starship wzbije się na wysokość 10 km i podejmie próbę lądowania 21:11 3 minuty do starty. SpaceX rozpoczął oficjalne odliczanie. 21:10 Do startu około 5 minut. Na Starshipie widać już oznaki szronu, który spowodowany jest przez bardzo zimne paliwo w zbiornikach maszyny. 21:05 Start Starshipa powinien odbyć się za około 10 minut. 21:04 SpaceX rozpoczął chłodzenie silników Raptor. Starship wyposażony są w trzy tego typu silniki. Jest to pierwszy pojazd napędzany tym modelem. 20:59 Tankowanie Starshipa można zauważyć dzięki duże aktywności farmy paliwa (zespół zbiorników umieszczonych w niedaleko pojazdu). Aktywność jest widoczna ponieważ emituje duże ilości pary. 20:51 Rozpoczęło się tankowanie Starshipa. Według zaobserwowanych do tej pory schematów oznacza to, że start powinien odbyć się za niespełna godzinę. 20:50 Rozpoczynamy relację ze startu Starshipa SN10. Czy tym razem SpaceX przeprowadzi udaną próbę lądowania? Przekonajmy się razem.

Start Starshipa SN10. Gdzie oglądać?

Dzisiejszy start jest bardzo ważnym wydarzeniem dla całej branży. Jest on nie tylko szeroko komentowany, ale będzie także transmitowany przez wielu pasjonatów. Już od miesięcy dostępne są całodobowe transmisje z kamerami obserwującymi pojazd z różnych ujęć. Także jego start będzie można obejrzeć prawdopodobnie z kilkunastu stron. Polecamy oficjalny stream SpaceX, ale także kanały youtubowe Everyday Astronaut, czy NASASpaceflight.

