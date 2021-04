Zdjęcie nie z tego świata. Niesamowita fotografia Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na tle Słońca

Andrew McCarthy to astrofotograf, który swoje niezwykłe zdjęcia publikuje na profilu na Instagramie. Jednym z zainteresowań kosmicznego artysty jest fotografowanie w wysokiej rozdzielczości ciał niebieskich i obiektów przelatujących na ich tle.

Fotografia, którą kilka dni temu umieścił na Instagramie zachwyciła tysiące internautów. Przedstawia Międzynarodową Stację Kosmiczną na tle Słońca.

„ ISS na krótko ustawiła się w jednej linii ze Słońcem na wysokości Kalifornii. Używając dwóch teleskopów, uchwyciłem tranzyt i Słońce w świetle H-alfa, co pozwoliło stworzyć tę 140-megapikselową mozaikę naszej gwiazdy, zawierającą obiekt będący szczytem nowoczesnej inżynierii, a zarazem symbol tego, co ludzkość może osiągnąć, gdy pracujemy razem ” – napisał McCarthy na Instagramie. „ ISS znajdowała się tuż obok aktywnego regionu, obszaru wytwarzającego rozbłyski, który obejmuje plamę słoneczną i kilka pięknych łuków plazmy ” – dodał.

W lutym fotograf zamieścił inne niezwykłe zdjęcie ISS. Wtedy udało mu się uchwycić moment, w którym stacja przelatywała na tle Księżyca.

„O 2:44 nad ranem ustawiłem się tak, aby ISS przeszła między Księżycem a mną, abym mógł zrobić to ujęcie. Nie spodziewałem się, że ISS będzie wyglądać inaczej niż zwykle. Okazuje się, że połowa paneli słonecznych była ustawiona pod kątem w przygotowaniu do spaceru kosmicznego, więc dostałem rzadkie ujęcie misji nad naszymi głowami! A na dodatek tuż nad moim ulubionym księżycowym kraterem. Co za świat!” – napisał wtedy.

