Jeff Bezos leci w kosmos. Towarzyszyć mu będzie 82-letnia Wally Funk

Wally Funk będzie gościem honorowym lotu, w którym udział wezmą także Jeff Bezos, jego brat oraz dodatkowy śmiałek, który wylicytował trzecie miejsce w kabinie za 28 mln dolarów.



Będzie to pierwszy załogowy lot rakiety New Shepard, którą produkuje należąca do Bezosa firma Blue Origin. Pojazd odbywa już jednak loty próbne od dłuższego czasu. Ze względu na to, że konstrukcja od początku nastawiona jest niemal wyłącznie na walor turystyczny, jej działanie opiera się na prostym schemacie.

Wally Funk – kim jest?

Wally Funk należy do kobiet z grupy „Mercury 13”. Nazwa pochodzi od szkolenia, które przeszły one w latach 60., jednak nigdy nie dotarły do kosmosu, ani nawet nie dostały się do korpusu astronautów NASA. Wszystko wyłącznie dlatego, że były kobietami. W tamtych czasach wszyscy astronauci NASA byli wojskowymi pilotami i mężczyznami.

Teraz Funk będzie miała szansę spełnić swoje największe życiowe marzenie. Co więcej, w wieku 82 lat stanie się najstarszą osobą, która wystartuje w kosmos. Pokona tym samym nieżyjącego już Johna Gelnna, który w wieku 77 lat, ustanowił rekord najstarszej osoby w kosmosie, lecąc na pokładzie promu kosmicznego Discovery w 1998 roku. „Nikt nie czekał dłużej” – napisał Jeff Bezos na Instagramie. „Już czas. Witamy w naszej załodze, Wally. Cieszymy się, że lecisz z nami 20 lipca jako honorowy gość” – podkreślił, publikując także nagranie z pilotką.

Funk, pilotka i była instruktorka lotów, była pierwszą kobietą inspektorem w Federalnej Administracji Lotnictwa i pierwszą kobietąw śledczą ds. bezpieczeństwa lotniczego dla Narodowej Rady Bezpieczeństwa Transportu.

Lot New Shepard

Lot pojazdu produkowanego przez Blue Origin odbywa się na zasadzie, którą można porównać do działania windy. W przeciwieństwie do rakiet, które wysyłają ładunek na orbitę Ziemi, czy do dalszych miejsc kosmosu, New Shepard wykonuje pionowy lot do tak zwanej Linii Kármána, czyli umownej granicy kosmosu. Znajduje się ona na wysokości około 100 km nad powierzchnią Ziemi. Następnie pojazd przez moment utrzymuje się w stanie nieważkości, po czym zaczyna pionowo opadać w kierunku stanowiska startowego.

