Międzynarodowa Stacja Kosmiczna powiększy się o rosyjski moduł „Nauka”. Ruszą prace nad „Wampirem” i „Mutacją”

Rosjanie mieli zaprzestać wspierania Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, ale właśnie wystrzelili w jej kierunku kolejny moduł, który powiększy ISS. Będzie to trzeci rosyjski element przyłączony do ISS. Jego rozwój rozpoczęto w 2004 roku. Miał być zamiennikiem dla przyłączonej w 1998 roku „Zaryi”. Pierwotnie zakładano, że znajdzie się na orbicie już w 2007 roku. Ze względu na ciągłe opóźnienia tak się jednak nie stało. Składa się on z cylindrycznej części głównej i sferycznego elementu, który połączy się ze stacją i będzie służył za luk. Całość mierzy nieco ponad 13 metrów, czyli mniej więcej tyle, co wagon kolejowy. Roskosmos przewiduje, że moduł będzie służył przez około 15 lat.

Dzięki modułowi „Nauka”, który właśnie wystartował na pokładzie rakiety Proton-M z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie, rosyjscy astronauci będą mogli prowadzić kolejne badania. Ich nazwy wywołują lekkie zaniepokojenie.

Wampir, Mutacja i Kropla

Rosyjska Agencja Kosmiczna podała także do wiadomości programy, nad którymi będą pracować rosyjscy astronauci. Będą to badania z dzieciny fizyki materiałowej i biologii. Uwagę zwracają jednak ich nazwy. „Kropla-2” nie budzi żadnych emocji, ale „Wampir”, czy „Mutacja” mogą zastanawiać. Z oficjalnych opisów wynika, że Wampir skupi się na wyhodowaniu specjalnych kryształów wykorzystywanych do produkcji czujników podczerwieni.

