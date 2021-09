Przywództwo, nadzieja, szczodrość i dobrobyt lecą na orbitę. SpaceX wyśle dziś w kosmos czwórkę amatorów

Czterech cywilów bez doświadczenia w lotach kosmicznych poleci już w nocy z 15 na 16 września na orbitę. Spędzą tam trzy doby. Misja Inspiration4 SpaceX wykonywana jest we współpracy ze szpitalem dziecięcym St. Jude, który kładzie nacisk na leczenie młodych pacjentów onkologicznych. Start misji zaplanowano na 2:02 w nocy ze środy na czwartek czasu polskiego. Jeśli nie dojdzie on do skutku, to dokładnie dobę później ustalono drugą próbę.

Niezwykła załoga Inspiration4

SpaceX wybrał członków misji tak, aby odpowiadali jej czterem filarom. Osoby, które zasiądą w kapsule Dragon, odpowiadają hasłom: przywództwo, nadzieja, szczodrość i dobrobyt. Przywództwo reprezentuje dowódcza misji Jared Isaacman. Jest młodym przedsiębiorcom i miliarderem. Założył i wprowadził na Wall Street firmę Shift4. Prywatnie jest pilotem, którego pasją są szczególnie wojskowe myśliwce.

Nadzieję reprezentuje Hayley Arceneaux, pielęgniarka w szpitalu St. Jude, a w dzieciństwie jego pacjentka. Hayley będzie także pierwszą osobą z niepełnosprawnością, która poleci w kosmos. Jako dziecko przeszła operację usunięcia kości udowej, która była zaatakowana przez raka. W miejsce usuniętego fragmentu lekarze wszczepili specjalną protezę.

Szczodrość na pokładzie będzie miała twarz Chrisa Sembroskiego. Został wybrany spośród wszystkich osób, które odpowiedziały na apel o wspieranie szpitala dziecięcego St. Jude. Jest byłym żołnierzem sił lotniczych USA, który brał udział w misji w Iraku.

Dobrobyt reprezentować będzie Sian Proctor, czwarta czarnoskóra kobieta, która poleci w kosmos, jest doktorem geologii i przedsiębiorczynią. Historia jej rodziny łączy się z misjami kosmicznymi. Urodziła na należącej do USA wyspie Guam w archipelagu Marianów w Mikronezji. To tam znajduje się jedna z baz NASA, która pomagała w przeprowadzeniu m.in. przełomowej misji Apollo 11. Ojciec Sian było pracownikiem tej stacji, stąd od najmłodszych lat pasjonowała się ona misjami kosmicznymi.

Start Inspiration4 – gdzie oglądać?

Transmisję ze startu prowadzić będzie SpaceX na swoich oficjalnych kanałach w social mediach. Firma znana jest z bardzo profesjonalnej realizacji swoich materiałów na YouTube. Na pogłębioną analizę i wypowiedzi ekspertów i pasjonatów można liczyć także na kanałach NASASpaceFlight i Everyday Astronaut. Oba rozpoczną swoje studia na długo przed rozpoczęciem oficjalnej transmisji.

