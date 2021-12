Łazik NASA znalazł związki organiczne na Marsie

Naukowcy NASA odkryli na Marsie organiczne molekuły uwięzione w skałach i pyle na dnie krateru Jezero. Nie jest to jeszcze dowód, że na Marsie istniało kiedyś życie. Związki organiczne to wszystkie związki zawierające węgiel i mogą powstawać na skutek różnych procesów, nie tylko tych związanych z żywymi organizmami. Związki organiczne zostały odkryte na Marsie już wcześniej, przez misję Curiosity oraz Mars Express Orbiter.

Czy na Marsie było życie? Poszukiwania trwają

Odkrycie pozwala jednak wierzyć, że jeśli marsjańskie skały zachowały tak dobrze związki organiczne, to równie dobrze mogły zachować materiał biologiczny. Takie odkrycie byłoby już potwierdzeniem, że na Marsie kiedyś istniało życie.

Chociaż związki organiczne na Marsie zostały odkryte już wcześniej, to dzięki najnowszemu odkryciu naukowcy mogą dowiedzieć się więcej. To zasługa laboratorium na pokładzie łazika Persevernace, które pozwoli na zrozumienie procesu formowania się związków organicznych na Marsie. Wcześniej można było tylko stwierdzić ich obecność.

Oprócz odnalezienia związków organicznych łazik Perseverance odkrył także, że krater Jezero, w którym wylądował na skutek formowania się płynnej magmy wulkanicznej. Łazik pobierze próbki skalne, które następnie zostaną wysłane z powrotem na Ziemię w ramach misji Mars Sample Return.

Misja Perseverance ma na celu poszukiwanie śladów prehistorycznego życia. Łazik wylądował w miejscu, w którym niegdyś znajdowało się jezioro. Wskazują na to ślady geologiczne. Pozwoli to naukowcom zrozumieć źródło życia na Ziemi. Na naszej planecie do tej pory życie powstawało zawsze tam, gdzie panowały do tego warunki.

Dawno temu takie same warunki panowały na Marsie. Zgodnie z dostępną wiedzą naukową tam też powinno powstać życie. Jeśli jednak było inaczej, oznacza to, że do jego powstania potrzebne jest coś więcej, co było obecne tylko na Ziemi. Jeśli natomiast misja znajdzie ślady życie, to będzie oznaczało to, że może ono powstawać w całym wszechświecie, gdzie tylko pojawią się odpowiednie warunki.

