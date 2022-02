NASA obawia się SpaceX. Firma Elona Muska może być zagrożeniem dla misji kosmicznej

Według agencji plan wysłania ponad 30 tysięcy satelitów Starlink może zagrażać jednakowo obserwacji kosmosu oraz lotom kosmicznym. Do tej pory Elon Musk otrzymał zgodę na wysłanie na niską orbitę okołoziemską 12 tysięcy satelitów i złożył wniosek na kolejne 30 tysięcy urządzeń. W tym momencie Starlink ma 1541 satelitów na orbicie.

W oficjalnym zgłoszeniu NASA zanotowała, że obecnie śledzi 25 tysięcy obiektów znajdujących się na orbicie i 6100, które znajdują się na wysokości poniżej 600 km. Plan rozwoju Startlink oznaczałby podwojenie liczby obiektów na orbicie, w tym pięciokrotnie zwiększyłby liczbę obiektów na wysokości poniżej 600 km. Jest to problem, ponieważ przy każdej misji, podczas której dochodzi do startu rakiety NASA, musi sprawdzić, czy nie dojdzie do kolizji na orbicie.

Oprócz SpaceX własne satelity chce wysłać Amazon, który w ramach Projektu Kuiper chce wysłać 2236 urządzeń do transmisji internetu satelitarnego. Satelity Amazona znalazłyby się na tej samej wysokości, co satelity Starlink.

Satelitarny intenret, chociaż jest drogi we wdrożeniu, to może być jedyną opcją na dostarczenie szerokopasmowego łącza do miejsc, w których położenie kabla światłowodowego jest niemożliwe.

