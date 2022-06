Na Księżycu powstały dziwne kratery. NASA ma swoje podejrzenia

Należąca do NASA amerykańska sonda kosmiczna Lunar Reconnaissance Orbiter odkryła na księżycu dziwny krater, który właściwie składa się z dwóch kraterów. Wschodni ma średnicę 18 metrów i jest nałożony na zachodni, który ma 16 metrów.

Co uderzyło w Księżyc?

O tym, że 4 marca nieznany obiekt uderzy w Księżyc, naukowcy wiedzieli z wyprzedzeniem. Jednak pracownicy NASA nie mogli zidentyfikować obiektu, który finalnie wyżłobił dwa kratery w jednym. Wszystko wskazywało na to, że była to rakieta przenosząca większe ładunki na obu końcach.

Najpierw założono, że mogłaby to być część rakiety SpaceX. Ale po przeanalizowaniu zdjęć stało się jasne, że obiekt ten nie pochodzi z misji NASA. Według naukowców, to, co uderzyło w Księżyc to część prawdopodobnie rakiety nośnej misji „Chang 5-T1”, która wystartowała z Ziemi w 2014 roku. Chiny jednak stanowczo zaprzeczają tym doniesieniom.

Ludzie na Księżycu

NASA po 50 latach znów będzie mogła wysłać człowieka na Księżyc. Po 10 latach ukończono budowę Space Launch System, czyli pierwszej rakiety od czasów Saturna V, która jest w stanie dostarczyć ładunek na orbitę Księżyca. Dzięki tej rakiecie, w przyszłości będzie możliwe zbudowanie bazy księżycowej.

Zanim do tego dojdzie SLS musi przejść testy i pokazać, że faktycznie może dolecieć do Księżyca. W tym celu NASA po raz pierwszy wytoczyła SLS na stanowisko startowe w bazie kosmicznej Kennedy Space Center na przylądku Canaveral na Florydzie.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, a testy zakończą się powodzeniem, to pierwszy start SLS odbędzie się jeszcze w tym miesiącu. Pierwszą misją będzie wysłanie statku kosmicznego Orion wokół Księżyca i z powrotem na Ziemię. Test odbędzie się bez pasażerów.

