Deszcz meteorów już w ten weekend. Jak go obserwować?

Maj to miesiąc roju Eta Akwarydów. Gdy kometa Halleya znajduje się blisko Ziemi, odrywają się od niej fragmenty skalne. Te spalają się w atmosferze, co z ziemi wygląda jak „spadające gwiazdy”. Ich źródło znajduje się w gwiazdozbiorze Wodnika.

Czym jest rój Eta Akwarydy?

Eta Akwarydy to rój, który swą nazwę wziął od gwiazdy Eta Aquaria. To właśnie w jej pobliżu znajduje się źródło. Rój widoczny jest na niebie od 19 kwietnia do 28 maja. Przez ponad miesiąc możemy oglądać na niebie wiele „spadających gwiazd”.

Ilość meteorów nie jest taka sama każdego dnia. Warto więc poświęcić czas i podziwiać niebo, kiedy rój osiąga swój maksymalny poziom. Czas ten przypada na noc z 5 na 6 maja.

Kiedy obserwować Eta Akwarydy?

Meteory są widoczne na niebie w losowych momentach kwietnia i maja. W trakcie ich maksimum jesteśmy w stanie zobaczyć nawet 60-70 meteorów na godzinę. Najprawdopodobniej moment taki nadejdzie w nocy, między godziną 3:00, a 4:00.

Obserwowanie tego zjawiska może być utrudnione. Według IMGW w tym czasie nad większością kraju wystąpi bardzo silne zachmurzenie. Najlepsze warunki do podziwiania zmian na niebie będą mieli mieszkańcy Podlasia, Warmii oraz Mazur. Tam istnieje szansa na to, że meteory będą widoczne nawet gołym okiem.

Utrudnienia na niebie

Zachmurzenie jest tylko jednym z problemów, jakie czekają na nas w trakcie deszczu Akwarydów. 5 maja wypada pełnia Księżyca, więc niebo będzie mocno rozświetlone. W takich warunkach oglądanie meteorów gołym okiem może stać się niemożliwe.

Konieczne byłoby udanie się w bardzo ciemne miejsca, z dala od łuny światła. Przydać się może również dodatkowy, specjalistyczny sprzęt do obserwacji. Wystarczy do lunety dokupić filtr księżycowy, który pozwoli nam obserwować nocne niebo nawet w czasie pełni.

