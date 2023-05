Zorza nad Polską może pojawić się już dziś. Gdzie będzie ją widać?

Zorze nad Polską nie są najczęstszym zjawiskiem, ale w ostatnim czasie rozpieszczają obserwatorów nieba. Pod koniec kwietnia zorza była widziana niemal we wszystkich rejonach kraju. A już dwa tygodnie później pojawiła się kolejna okazja, by zobaczyć niezwykły barwny spektakl na niebie.

Zorza nad Polską. Gdzie będzie ją widać?

Centrum Badań Kosmicznych informuje, że jest szansa, że w nocy z niedzieli na poniedziałek nad Polską pojawi się zorza. Jeżeli tak się stanie – tym razem będzie jednak widoczna wyłącznie dla mieszkańców północnej części kraju. Za wszystko odpowiada niedawne rozbłysku na Słońcu.

„Trzeciego maja doszło na Słońcu do kilka rozbłysków typu M. Największy rozbłysk, M 7.2 miał miejsce o 10:45 UT i plazma, która dotrze do Ziemi w niedzielę spowoduje w nocy z 7 na 8 maja burzę geomagnetyczną G3” – wyjaśnia Centrum Badań Kosmicznych PAN. Kiedy najlepiej wypatrywać zorzy? Eksperci wyjaśniają internautom w komentarzach, że podobna szansa na jej zobaczenie będzie utrzymywać się przez całą noc w północnych rejonach Polski.

Do obserwowania nieba zachęca swoich fanów także Karol Wójcicki, który prowadzi fanpage „Z głową w gwiazdach” . „Czy będą zorze polarne? Jest na to duża szansa. Czy będą tak widowiskowe jak poprzednim razem? Jak zawsze trudno powiedzieć. Najlepsze co możecie zrobić to zachować czujność i być gotowi w terenie” – pisze popularyzator nauki.

Jak powstaje zorza polarna?

Zorza polarna powstaje na skutek burz magnetycznych na Słońcu. Wyrzucają one w kierunku naszej planety ogromne ilości naładowanych cząsteczek. Kiedy wraz z wiatrem słonecznym natrafią one na atmosferę oraz magnetosferę ziemską, pobudzają wodór i azot, a to z kolei prowadzi do powstania fenomenu, jakim jest zorza polarna.

Zorza może przybierać kolory: zielony, różowy, czerwony, fioletowy, niebieski i żółty. Wszystko zależy od tego, na jakiej wysokości się znajduje, a także od tego, z jakimi cząsteczkami wejdzie w reakcję wiatr słoneczny.

