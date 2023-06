Nadchodzi Truskawkowy Księżyc. Kiedy można go oglądać na niebie?

Truskawkowy Księżyc pojawia się każdego roku w okolicach kalendarzowego lata. W tym roku Srebrny Glob swoją pełnię osiągnie 4 czerwca o godzinie 5:43. Dowiedzmy się, gdzie najlepiej oglądać to zjawisko oraz dlaczego jego nazwa związana jest z owocami.

Gdzie najlepiej oglądać pełnie Księżyca?

Pełnie Księżyca bardzo często można ujrzeć gołym okiem. Nie potrzeba do tego specjalistycznego sprzętu, tylko odpowiednich warunków pogodowych. Najlepiej gdy pełnia wypada wieczorem, a niebo jest wtedy bezchmurne. Niestety nie zawsze pogoda będzie nam sprzyjać. 4 czerwca między godziną 5:00 a 6:00 bezchmurnie będzie wyłącznie:



na Podkarpaciu;

na południu Lubelszczyzny;

na północy i zachodzie Pomorza Zachodniego;

w centralnej części Ziemi Lubuskiej.

Bardzo małe szanse na oglądanie pełni będą mieć mieszkańcy województw:



warmińsko-mazurskiego;

podlaskiego;

kujawsko-pomorskiego;

wielkopolskiego;

śląskiego.

Większość obszarów tych województw objęta będzie pełnym zachmurzeniem.

Truskawkowy Księżyc i inne nazwy na pełnię w czerwcu

Wydawać by się mogło, że Truskawkowy Księżyc oznacza kolor naszej naturalnej satelity. Jednak historia tej nazwy wywodzi się z czegoś zupełnie innego. To określenie powstało w dawnych plemionach Ameryki Północnej. Czerwiec to miesiąc, w trakcie którego zbierano truskawki.

W innych regionach pełnia ta nosiła również określenie Różanej. Nazwa ta pochodzi od kwiatów, które również kwitną w czerwcu. Zdarzyć się może, że w czerwcu usłyszymy również o Gorącym Księżycu oraz Superksiężycu. Ta druga nazwa jednak może wprowadzić w błąd.

Czym jest Superksiężyc?

W niektórych źródłach możemy natrafić na nazywanie czerwcowego Księżyca naprzemiennie Superksiężycem. Jednak określenie to oznacza, że Księżyc znajduje się najbliżej Ziemi. W takich momentach tarcza Luny powiększa się nawet o 14 proc. i świeci nawet o 30 proc. mocniej niż w apogeum.

Okazuje się jednak, że w czerwcu Księżyc wcale nie znajduje się najbliżej naszej planety. Oddalony jest od niej o 373 905 kilometrów. Mniejszy dystans osiągnie on 1 oraz 31 sierpnia. Wtedy możemy mówić o zjawisku Superksiężyca.

Kalendarz pełni Księżyca?

Najbliższa pełnia Księżyca będzie miała miejsce już 4 czerwca o godzinie 5:43, a jej nów nastąpi 18 czerwca o 6:39. Zmiany widoczne będą na niebie już dzień przed i dzień po pełni. W kolejnych miesiącach pełnia Księżyca wystąpi:



3 lipca o 13:40;

1 sierpnia o 20:33 (Superksiężyc);

31 sierpnia o 3:37 (Superksiężyc);

29 września o 11:58;

28 października o 22:24;

27 listopada o 10:16;

27 grudnia o 1:33.

