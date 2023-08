Superksiężyc zdarza się raz na kilka lat. Nadejdzie już za kilka dni

Niebieski księżyc nie oznacza, że Księżyc zacznie nagle świecić w innym kolorze. Określenie to podkreśla wyjątkowość zdarzenia. Szczególnie jeśli mówimy o nadchodzącej sierpniowej pełni. Co takiego się wydarzy? Ponownie będziemy mieć okazję do podziwiania Superksiężyca.

Czym jest Superksiężyc?

Superksiężyc jest pełnią, w trakcie której Księżyc wydaje się dużo większy niż zazwyczaj. Nie zmienia on jednak swojej wielkości. W rzeczywistości jest to złudzenie optyczne, które wynika z dystansu pomiędzy Ziemią a Srebrnym Globem. Wizualne powiększenie Luny następuje w momencie, w którym jest ona w najbliższym punkcie orbity. W tym czasie świeci mocniej o około 30 procent.

Perygeum, bo tak określa się najbliższy punkt orbity, wynosi około 363 300 kilometrów. Najdalszy natomiast, nazywany apogeum, oddalony jest od Ziemi o ok. 405 500 kilometrów. Takie różnice spowodowane są tym, że orbita ziemska nie ma kształtu koła, a elipsy.

Dlaczego występuje Niebieski księżyc?

W dawnych definicjach astronomicznych niebieskim księżycem określano trzecią z czterech pełni w ciągu astronomicznej pory roku. Teraz nazywa się tak tylko ten Księżyc, który pojawił się drugi raz w ciągu jednego miesiąca.

Jest to rzadkie zjawisko, lecz nie należy do nietypowych. Cykl księżycowy trwa zwykle 29,5 dnia, czyli mniej niż miesiąc. Wyjątkiem jest luty, w którym wyjątkowo może nie dojść do ani jednej pełni. W innych przypadkach może się zdarzyć, że pojawi się ona dwukrotnie na niebie. Taki przypadek ma miejsce raz na 2-3 lata.

Kiedy oglądać pełnię niebieskiego superksiężyca?

Niebieską Pełnię będziemy mogli zobaczyć na niebie już za kilka dni. Pojawi się w nocy z 30 na 31 sierpnia o godzinie 2:35. Będzie rozświetlać niebo przez ok. 1,5 godziny, gdyż zachód przewidywany jest na godzinę 4:06. Nadejdzie jednak jeszcze jednak okazja do podziwiania tego zjawiska.

31 sierpnia Księżyc oddali się od najbliższego punktu na orbicie. Nie oznacza to jednak, że nie będzie już widoczny na niebie. Tego wieczoru nadal będzie wydawać się większy i jaśniejszy. Dodatkowym atutem jest fakt, że tego dnia będzie mogło podziwiać go więcej osób. Wschód Księżyca prognozowany jest na godzinę 20:00.

