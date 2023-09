Wrześniowe niebo pełne niespodzianek. Kometa Nishimura bardzo blisko ziemi

Kometa Nishimura została odkryta 11 sierpnia przez japońskiego astronoma-amatora. Najprawdopodobniej jest to kometa jednopojawieniowa, która pochodzi z Obłoku Oorta. Już w trakcie odkrycia obiekt był bardzo jasny jak na kometę, a jej blask osiągał 10,5 mag. O ile pierwotne obliczenia nie ulegną zmianie, już w połowie września będzie najbliżej Ziemi oraz Słońca.

Jak i gdzie obserwować kometę Nishimurę?

Do obserwacji komety Nishimura można wykorzystać lornetkę lub teleskop krótkoogniskowy. Wtedy możemy być pewni, że to zjawisko nie umknie naszej uwadze. Nie musimy wtedy czekać nawet do osiągnięcia przez nią perygeum czy peryhelium. Według obliczeń już 5 września Nishimura dotrze do gwiazdozbioru Lwa i świecić będzie w tym czasie z mocą 6,6 mag.

Łatwa do namierzenia będzie również 7 i 9 września. W czwartek kometa znajdzie się około 40 minut od gwiazdy Algenubi. Dzięki temu nie powinno być problemu z jej namierzeniem. Sobota natomiast to dzień, w którym dotrze na dystans 40 minut od gwiazdy Adhafera. W tych dniach istnieje również spora szansa, że kometa będzie widoczna gołym okiem.

Kiedy Nishimura będzie najbliżej Ziemi?

Według obliczeń 12 września kometa osiągnie perygeum. Oznacza to, że będzie najbliżej Ziemi w porównaniu z resztą swojego kursu. Oddalona będzie w tym czasie o około 126 milionów kilometrów. Będzie ją można zobaczyć około 5 stopni nad horyzontem, lecz z każda minutą będzie się obniżać.

17 września natomiast kometa osiągnie peryhelium — pojawi się najbliżej Słońca. W tym czasie jej maksymalna jasność wynieść może 2-3 mag. Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że zostanie obiektem nieuchwytnym, gdyż bliski przelot obok Słońca skutkować może jej rozpadem. Dlatego też uważa się, że może być ona kometą jednopojawieniową.

Ile komet spoza Układu Słonecznego?

Pojawienie się komety Nishimura w naszym Układzie Słonecznym to bardzo ciekawe zjawisko. Prawdopodobnie przez tysiące lat krążyła w Obłoku Oorta. Ostatecznie mogła zostać przechwycona przez oddziaływanie grawitacyjne Słońca. Taką drogę przeszły obecnie jedynie dwa obiekty kosmiczne. W 2017 roku był to Oumuamua, natomiast w 2019 roku – kometa Borisov.

Pojawienie się Nishimury to wielkie przeżycie dla fanów astronomii. Problem pojawia się jednak w warunkach do jej obserwacji. Nie mamy wiele czasu na jej uchwycenie oraz nie złapiemy jej podczas maksymalnej jasności. Do tego problemem mogą być warunki pogodowe czy obserwacyjne. Jednakże wciąż jest to interesująca atrakcja dla miłośników kosmosu.

