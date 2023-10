Pełnia Krwawego Księżyca przynosi niezwykłe zjawisko. Jak obserwować zaćmienie Księżyca?

W nocy z soboty na niedzielę na nocnym niebie będzie można śledzić niezwykły spektakl. 28 października przypada pełnia Księżyca, która zwyczajowo nosi nazwę Księżyca Łowcy lub Księżyca Myśliwego, niektórzy mówią też, że na niebie pojawia się „Krwawy Księżyc”. Nazwy są zakorzenione w pradawnych zwyczajach, kiedy to mężczyźni w czasie pełni udawali się na polowanie. Choć czasy się zmieniły, październikowa pełnia nadal funkcjonuje pod tymi złowieszczymi nazwami.

Kiedy obserwować częściowe zaćmienie Księżyca?

Tegoroczna pełnia nie będzie jednak dobrze widoczna. Wszystko za sprawą drugiego zjawiska, które będzie można zaobserwować w nocy z 28 na 29 października. To częściowe zaćmienie Księżyca. Jak podaje Karol Wójcicki, twórca profilu Z głową w gwiazdach, zaćmienia można wypatrywać między 20:02 a 00:26. Najlepiej widoczna faza częściowa odbywać się będzie między 21:35 a 22:52. Maksimum zaćmienia przypadnie 22:14.

Podczas zaćmienia tarcza Księżyca częściowo lub całkowicie wchodzi w cień Ziemi. W tym przypadku Księżyc znajdzie się w pełni, ale jego tarcza zostanie zasłonięta przez Ziemię w około 12%. Zaćmienie będzie widoczne w całej Polsce, bez względu na warunki pogodowe. Najlepsze warunki do obserwacji będą na obszarach o czystej i bezchmurnej pogodzie.

Jak zobaczyć zaćmienie Księżyca?

Co warte podkreślenia, do obserwacji zaćmienia Księżyca nie są potrzebne żadne specjalne przyrządy, jak to ma miejsce podczas zaćmienia Słońca. W przeciwieństwie do tego drugiego, na zaćmienie Księżyca można patrzeć gołym okiem. Aby zobaczyć więcej szczegółów, można posiłkować się teleskopem lub lornetką.

Ci, którzy nie mają szans na bezpośrednią obserwację, albo u których pogoda nie będzie dopisywała, mogą śledzić zaćmienie Ksieżyca podczas relacji na żywo m.in. w serwisie YouTube.

