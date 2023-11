Cząstka o nieznanym pochodzeniu dotarła do Ziemi. Ma ogromną moc

Japońscy i amerykańscy naukowcy ogłosili w piśmie „Science”, że odkryli najpotężniejszy promień we Wszechświecie. W maju 2021 dzięki Telescope Array w Utah zarejestrowali cząstkę o energii aż 2,4 x 1020 eV, czyli 240 EeV. To moc miliony razy większa niż energia z Wielkiego Zderzacza Hadronów. Badacze nie wiedzą, skąd przybył promień.

Skąd pochodzi promień Amaterasu?

Naukowcy nazwali promień Amaterasu, od nazwy japońskiej bogini Słońca. Nie znają etiologii jego pochodzenia, ale sądzą, że tylko potężne zjawisko we Wszechświecie mogło je wywołać. Najprawdopodobniej znajduje się poza naszymi galaktykami. Niektórzy badacze uważają, że promień mógł przylecieć z Pustki Lokalnej, ogromnej pustej przestrzeni o średnicy mierzonej w milionach lat świetlnych.

„Rzeczy, które ludzie uważają za energetyczne, jak na przykład supernowa, nie są wystarczające do wygenerowania takiej energii” – — ocenił profesor naukowy na wydziale fizyki i astronomii Uniwersytetu Utah w USA John Matthews.

Cząstka „O-Mój-Boże”

To kolejne niezwykłe odkrycie we Wszechświecie. Do tej pory naukowcy odkryli jedynie dwie tak silne cząstki: Amaterasu oraz „O-Mój-Boże”. Ta druga to promień kosmiczny odkryty w 1991 roku o bardzo silnej mocy 320 EeV. Od tamtej pory nie udało się wykryć drugiej tak silnej cząsteczki, aż do teraz.

Naukowcy rozbudowują teleskopy

Być może uda się przybliżyć etiologię promieni kosmicznych, kiedy zakończy się rozbudowa teleskopów w stanie Utah. Obecnie naukowcy pracują nad poszerzeniem teleskopów o 500 nowych detektorów scyntylacyjnych, które zwiększyłyby zakres ich pracy. Nowe teleskopy mogłyby rejestrować cząstki wtórne, które rozbijają się o górną atmosferę Ziemi i na ich podstawie szacować moc wyjściowego promienia.

