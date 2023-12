Geminidy 2023. Rój meteorów wywoła spektakl na grudniowym niebie

Geminidy to rój meteorów, który możemy zobaczyć na niebie w połowie grudnia. Stanowią one wdzięczny obiekt do obserwacji na niebie, ponieważ wchodzą w atmosferę z umiarkowaną prędkością. Czym dokładnie są geminidy i kiedy możemy wypatrywać ich w zimowych ciemnościach?

Co to są geminidy?

Geminidy to rój meteorów w radiancie Kastor, uważanej za jedną z najjaśniejszych gwiazd w gwiazdozbiorze Bliźniąt (z łac. „gemini”. Powstały w wyniku rozpadu planetoidy (3200) Phaethon, a co 1,43 lat zbliżają się do Słońca na niewielką odległość 21 mln km. Im bliżej niego się znajdują, tym stają się jaśniejsze, a część ich materii znika. To nie jedyna ich niezwykła cecha – jest to wyjątkowy rój meteorów, ponieważ ich źródłem jest asteroida, a nie kometa, jak w przypadku innych rojów.

Kiedy odkryto geminidy?

Geminidy zostały stosunkowo niedawno odkryte – w 1983 roku namierzył je satelita IRAS. Astronomowie wiedzieli jednak o ich istnieniu już od 1830 roku, kiedy to belgijski naukowiec A. Quetelet zanotował 40 bolidów wylatujących z wariantu roju. Badacze twierdzą, że dopiero od około 200 lat orbita meteorów przecięła się z orbitą Ziemi, dlatego tak późno zaobserwowano je na niebie.

Kiedy można obserwować geminidy?

Geminidy można zobaczyć w połowie grudnia. Rój meteorów widoczny będzie od 4 do 17 grudnia ze szczytem aktywności przypadającym na 13-14 grudnia. Przy odpowiedniej pogodzie gwiazdy będzie można zobaczyć na grudniowym niebie gołym okiem. Mają charakterystyczny żółtawy odcień.

Jak obserwować geminidy?

Geminidy są doskonale widoczne na niebie, kiedy nie ma chmur. Najlepsze godziny do wypatrywania spadających meteorów to okres od północy do świtu.

Do obserwacji nocnego nieba najlepiej jest wybrać miejsce oddalone od źródeł światła i dużych miast. W Polsce jednym z najlepszych regionów do obserwacji są Bieszczady.

Czytaj też:

Setki spadających gwiazd nad Polską. To wydarzy się już wkrótceCzytaj też:

Polskie podboje kosmiczne. Ci naukowcy odkrywali przed nami tajemnice wszechświata