Pierwsza gwiazdka w Wigilię. W tym roku jej rolę przejmie planeta

Pierwsza gwiazdka symbolizuje gwiazdę betlejemską, za którą podążali pasterze, by dotrzeć do miejsc narodzin Jezusa Chrystusa. Jej pojawienie zwiastuje początek świąt i rozpoczyna uroczystą wieczerzę wigilijną.

Co to jest pierwsza gwiazdka?

Pierwsza gwiazdka to jeden z symboli świąt. Zwiastuje przyjście na świat Zbawiciela i rozpoczyna Boże Narodzenie. Pierwszej gwiazdce przypisujemy wiele znaczeń, m.in. szczęścia i dobrej wróżby, dlatego zgodnie z tradycją, po pojawieniu się gwiazdy na niebie powinniśmy podzielić się z bliskimi opłatkiem i złożyć im życzenia świąteczne.

Symbolika pierwszej gwiazdki

Wyczekiwanie na pierwszą gwiazdkę jest nawiązaniem do historii opisanej w Biblii. Jak mówi Pismo Święte, Trzej Królowie (mędrcy ze Wschodu) przybyli do Betlejem, ponieważ zobaczyli jasny obiekt na niebie. Podążyli za gwiazdą, która doprowadziła ich do stajenki, w której narodził się Jezus.

Co ciekawe, przez lata naukowcy próbowali wytłumaczyć pochodzenie gwiazdy betlejemskiej. Nie udało im się to i do dziś nie wiadomo z jakim zjawiskiem mieliśmy do czynienia ponad dwa tysiące lat temu, gdy rodził się Chrystus. Najprawdopodobniej było to jakieś zjawisko świetlne, a nie gwiazda, ponieważ światło prowadziło uczonych do stajenki aż w pewnym momencie zatrzymało się na niebie. Mędrcy ze Wschodu doszli do wniosku, że „gwiazda” wskazuje miejsce narodzin nowego króla żydowskiego, Mesjasza. Podążyli więc za nią, by oddać pokłon dzieciątku.

Kiedy zobaczymy pierwszą gwiazdkę na niebie?

W tym roku pierwsza gwiazda może być trochę zaskakująca. W Wigilię na niebie w pierwszej kolejności zalśni... planeta. Najjaśniej będzie bowiem świecił Jowisz, którego powinniśmy wypatrywać po południowo-wschodniej stronie nieba. Później możemy również wypatrywać Kapelli, gwiazdy, świecącej po północno-wschodniej stronie w konstelacji Woźnicy.

Warto też pamiętać, że na wigilijnym niebie będzie doskonale widoczny także Księżyc. 27 grudnia wejdzie w pełnię, ale jego blask zalśni na niebie już kilka dni wcześniej.

Czytaj też:

Wigilia 2023. Czy to dzień wolny od pracy?Czytaj też:

Proste triki, by choinka nie gubiła igieł i stała w domu jak najdłużej