Kosmiczny pociąg dziś na niebie. Starlink Elona Muska nad Polską

We wtorek na nocnym niebie zalśnią satelity Elona Muska. Ci, którzy przegapili pierwszy przelot kosmicznego pociągu w poniedziałek 29 stycznia, będą mogli dostrzec go dzisiaj. Niezwykłe widowisko rozjaśni styczniową noc, a satelity Starlink będą mogli zobaczyć wszyscy Polacy.

Kosmiczny pociąg nad Polską

Satelity Starlink pojawią się na niebie we wtorek 30 stycznia o godzinie 17.25. Będą doskonale widoczne, dlatego każdy z nas zyska szansę zaobserwowania ich na niebie.

„Z uwagi na różny kąt obserwacji, mieszkańcy północy kraju będą mieli przelot wyżej nad horyzontem, praktycznie przez sam zenit. Obserwatorzy z południa kraju będą musieli poszukać miejsca z odsłoniętym widokiem” – poinformował Karol Wójcicki z bloga „Z głową w gwiazdach”.

Co to jest kosmiczny pociąg Starlink?

Kosmiczny pociąg tworzą satelity systemu Starlink Elona Muska. Stanowią one część wizjonerskiego projektu telekomunikacyjnego, który umożliwia nawiązanie łączności w dowolnym miejscu na świecie. Zadaniem projektu SpaceX jest rozmieszczenie satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej i stworzenie rewolucyjnej satelitarnej sieci internetowej.

Pierwsze satelity wystrzelono na orbitę 24 maja 2019 roku. Od tego czasu są systematycznie wynoszone na orbitę przez rakiety Falcon 9, nad których stworzeniem naukowcy pracowali przez kilkanaście lat. Krążą one przez 5 lat, po tym czasie powinny spalić się w ziemskiej atmosferze.

Wokół Ziemi krążą już dziesiątki satelitów Muska, a projekt zakłada, że docelowo będzie ich kilkanaście tysięcy. Dzięki temu uda się stworzyć szybką i sprawną sieć komunikacji internetowej na całej kuli ziemskiej. Zaawansowana technologia sprawi, że dostęp do internetu zyskają ci mieszkańcy planety, którzy do tej pory nie mogli korzystać z łącza internetowego. System Starlink będzie można wykorzystać nie tylko do komunikacji internetowej, ale i do obsługi pojazdów.

