Wkrótce pełnia Księżyca. Kto odczuje najmocniej Śnieżny Księżyc?

Pełnia Księżyca to zjawisko, które wiele osób mocno odczuwa. W ciągu kilku dni poprzedzających pełnię możemy czuć się osowiali, pozbawieni energii, rozdrażnieni. Niektórzy skarżą się na problemy z zasypianiem, inni szybko się wybudzają albo cierpią na bezsenność. Naukowcy wciąż nie wiedzą, dlaczego tylko niektóre jednostki tak mocno przeżywają pełnię, ale podejrzewają, że fazy Księżyca mogą oddziaływać na funkcjonowanie ludzkiego układu nerwowego.

Kiedy pełnia Księżyca w lutym?

Pełnię Księżyca na niebie będziemy mogli zaobserwować 24 lutego. Do kulminacji zjawisko dojdzie o 13:31 polskiego czasu. Jeśli nie będzie chmur, tarcza Srebrnego Globu będzie doskonale widoczna na niebie.

Dlaczego Śnieżny Księżyc?

Lutowa pełnia Księżyca nosi nazwę Śnieżnego Księżyca. Pochodzi ona najprawdopodobniej od plemion Ameryki Północnej, które były zmęczone przedłużającą się zimą. Często lutową pełnię nazywały Głodnym Księżycem, co odnosiło się do zmniejszających się zapasów żywności.

Kto odczuje najmocniej lutową pełnię?

Lutowa pełnia Księżyca mocno wpłynie na osoby urodzone pod znakiem Ryb. Mogą one odczuć przypływ energii i chęć do działania, zupełnie jakby wybudzały się z zimowego snu. Co ciekawe, Księżyc będzie oddziaływał na nie inaczej niż zwykle w czasie pełni – zamiast ospałości pojawi się energia i żywotność.

Dla Ryb przełom lutego i marca będzie udany, a w ich życiu mogą nastąpić korzystne zmiany. Osoby, które starały się o awans w pracy lub podwyżkę, odczują przypływ gotówki. Ci, którzy myśleli o zmianie branży, wreszcie poczują siłę do tego, by podjąć decyzje dotyczące dalszej przyszłości. Zmiany wyjdą im na dobre, a one same zaczną patrzeć na rzeczywistość cieplejszym spojrzeniem.

