Księżyc Jowisza produkuje tlen. NASA: „Odpowiednia ilość dla miliona ludzi”

Lodowy Księżyc Jowisza o nazwie Europa produkuje tlen. Jak wynika z ustaleń naukowców „Nature Astronomy”, nie jest tego tlenu tak dużo, jak wcześniej sądzono, ale pomimo tego księżyc Jowisza może dalej być bardzo obiecującym miejscem.

„Uważamy, że Europa jest najbardziej prawdopodobnym miejscem do poszukiwania życia poza Ziemią”— twierdzi naukowiec NASA ds. eksploracji planet zewnętrznych Curt Niebur.

Tlen na księżycu Jowisza

Lodowy Księżyc Jowisza produkuje około 1000 ton tlenu co 24 godziny. To ilość, która byłaby wystarczająca dla miliona ludzi, ale dużo mniejsza niż wcześniej sądzili naukowcy. Sonda Juno, która przelatuje wokół Jowisza, oszacowała, że produkcja tlenu na księżycu Europa jest prawie 86 razy mniejsza niż myślano. Misja ta jednak i tak jest przełomowa, bo dowodzi, że na księżycu mogłoby istnieć życie.

„Z dużą precyzją oszacowaliśmy teraz produkcję tlenu na Europie na 12 kg na sekundę. Zanim Juno wykonała pomiary, szacunki wahały się od kilku do tysiąca kilogramów na sekundę. Nowe odkrycie bezsprzecznie pokazuje, że tlen jest nieustannie produkowany na powierzchni, choć w wolniejszym tempie niż się spodziewaliśmy” – powiedział dr Jamey Szalay z Princeton University zaangażowany w misję Juno.

Skąd pochodzi tlen na księżycu Jowisza?

Powierzchnię Europy, księżyca Jowisza, pokrywa lód wodny. Na Ziemi tlen wytwarzany jest w procesie fotosyntezy, na księżycu Jowisza natomiast w procesie promieniowania samej planety. Pod wpływem promieni Jowisza zamarznięta woda rozbija się na tlen i wodór. Część tego tlenu być może przenika przez warstwę lodu do oceanu, który się pod nim kryje. To mogłoby oznaczać, że panują tam warunki do rozwoju życia.

Sonda Juno dokonała pomiarów tlenu przez przypadek. Przeloty urządzenia w pobliżu księżyca Jowisza nie były celem misji. Pomiary, których dokonała, mogą jednak okazać się przełomowe. „Po raz pierwszy byliśmy w stanie, z całą pewnością wykryć wodór i tlen dzięki prowadzonym bezpośrednio badaniom i potwierdzić, że atmosfera Europy składa się głównie z cząsteczek wodoru i tlenu” – mówił jeden z badaczy zaangażowanych w tę misję, dr Robert Ebert.

Naukowcy są pewni, że gruba warstwa lodu na Europie przykrywa ocean. Jeśli dociera do niego tlen, być może panują tam warunki dobre dla rozwoju organizmów żywych.

