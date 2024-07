Niesamowite odkrycie na Księżycu. Tę jaskinię można wykorzystać

Jak podkreślają badacze, jaskinia może być doskonałą lokalizacją przyszłej bazy księżycowej.

Jest wielka. Jak 14 kortów tenisowych

Analiza danych zebranych przez sondę NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) wykazała, że jama Mare Tranquillitatis, najgłębsza znana jama na Księżycu, prowadzi do jaskini o szerokości 45 metrów i długości do 80 metrów, co odpowiada powierzchni 14 kortów tenisowych.

Jaskinia znajduje się około 150 metrów pod powierzchnią.

Lorenzo Bruzzone z Uniwersytetu w Trydencie we Włoszech przekazał, że jaskinia jest „prawdopodobnie pustym tunelem lawowym” i dodał, że takie obiekty mogą służyć jako bazy dla przyszłych odkrywców Księżyca. Stanowią bowiem „naturalne schronienie przed surowym środowiskiem, które panuje na Księżycu”.

Byłaby schronieniem dla astronautów

Satelity księżycowe po raz pierwszy dostrzegły doły na Księżycu ponad dekadę temu. Uważa się, że wiele z nich to „świetliki”, które łączą się z podziemnymi jaskiniami, takimi jak tunele lawowe, gigantyczne podziemne tunele, które powstały w wyniku procesów wulkanicznych.

Takie jaskinie mogłyby stać się podstawą bazy księżycowej, gdyż w ich wnętrzu panuje stosunkowo stabilna temperatura, a astronauci byliby naturalnie chronieni przed szkodliwym promieniowaniem kosmicznym, promieniowaniem słonecznym i mikrometeorytami.

Poprzednie zdjęcia wykonane przez LRO pokazały, że dno dołu Mare Tranquillitatis było usiane głazami o szerokości do 10 metrów. Nie było jednak jasne, czy dół był zamknięty, czy też służył jako punkt wejścia do podziemnej jaskini.

Jaskinie odpowiedzią na tajemnice Księżyca

Naukowcy są zainteresowani badaniem skał wewnątrz takich jaskiń, ponieważ prawdopodobnie zawierają wskazówki dotyczące formowania się Księżyca i historii wulkanicznej Srebrnego Globu. Jaskinie mogą również zawierać lód wodny. To zasób, który według Bruzzone'a jest niezbędny do długoterminowych misji księżycowych i kolonizacji.

Na Księżycu dostrzeżono co najmniej 200 dołów, a wiele z nich znalezionych na polach lawy może być wejściami do podziemnych jaskiń. Agencje kosmiczne zastanawiają się już, jak ocenić stabilność ścian jaskiń i ewentualnie je wzmocnić. Takie bazy mogą też potrzebować systemów monitorujących, aby ostrzegać o ruchu lub aktywności sejsmicznej. Trzeba też będzie wyodrębnić obszary, do których astronauci mogliby się wycofać, gdyby części ich jaskiń się zawaliły.

Robert Wagner, badacz z Arizona State University powiedział, że jednym z największych wyzwań będzie dostęp do podziemnej jaskini. – Dostanie się do tego dołu wymaga zejścia 125 metrów, by dotrzeć do dna, a krawędź jest stromym zboczem luźnych głazów. Każdy ruch może spowodować zejście małej lawiny — powiedział. – Z pewnością można się tam dostać i stamtąd wyjść, ale będzie to wymagało zbudowania specjalistycznej infrastruktury – dodał naukowiec.

Badania opublikowano w magazynie „Nature Astronomy”.

